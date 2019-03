Nicoletta Indelicato: trovata morta la 25enne di Marsala/ Due arresti per omicidio

Nicoletta Indelicato, la giovane scomparsa negli scorsi giorni, è stata uccisa. La donna, come riferisce l’agenzia Adnkronos, era sparita da Marsala, in provincia di Trapani (Sicilia), durante la notte fra sabato 16 e domenica 17 marzo, ed è stata trovata quest’oggi dai carabinieri: il corpo senza vita della 25enne si trovava nelle campagne marsalesi di contrada Sant’Onofrio. Subito dopo il ritrovamento del cadavere due persone sono state arrestate con l’accusa di omicidio, leggasi il 34enne Carmelo Bonetta, e la 29enne Margareta Buffa, entrambi residenti a Marsala ed entrambi sottoposti a fermo di indiziato di delitto. I due sono anche accusati anche della soppressione del cadavere, visto che la donna è stata uccisa e poi fatta sparire. La notizia della scomparsa della donna era stata data dal sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che aveva pubblicato sulla propria pagina Facebook una foto della stessa Nicoletta con la didascalia: «La giovane, nella notte fra sabato e domenica, dopo essere uscita con un’amica, non ha fatto più rientro nella sua abitazione. Da qui la denuncia presentata dai genitori in grande apprensione per la figlia. Quando ha fatto perdere le sue tracce la ragazza, di corporatura normale, vestiva un maglione bordò e un paio di pantaloni grigi».

NICOLETTA INDELICATO: TROVATA MORTA LA 25ENNE DI MARSALA

Al momento non si hanno altri dettagli in merito a questa vicenda, e di conseguenza non è ben chiaro come Nicoletta sia stata uccisa, dove sia stata ritrovata di preciso, e a che ora. Resta da capire soprattutto il perché la giovane donna sia stata ammazzata, e se i due aguzzini conoscessero o meno la propria preda. Forse è stata attirata in una trappola? Forse un delitto passionale? O magari una rapina finita male? Tutte domande a cui al momento non possiamo e non sappiamo rispondere, ma che nelle prossime ore gli inquirenti cercheranno di risolvere. Sono attese novità nella giornata odierna.

