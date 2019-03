Mare Jonio, Luca Casarini indagato/ “Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”

Luca Casarini, capo missione della Ong Mediterranea ed ex leader dei no global, è indagato per il caso Mare Jonio. Dopo un interrogatorio di quasi otto ore come persona informata sui fatti, è uscito dalla caserma della Guardia di Finanza di Lampedusa da indagato. L’accusa è di concorso favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Casarini, in qualità di campo missione della Ong Mediterranea, ha condiviso operativamente le decisioni prese dal comandante della nave Mare Jonio, Pietro Marrone. Quindi è anch’egli indagato con le stesse accuse. Nello specifico, è accusato in concorso di aver disobbedito all’alt impartito dal pattugliatore della Guardia di Finanza prima di entrare nelle acque territoriali italiane, violando l’articolo 1099 del codice della navigazione. Come riportato dal Fatto Quotidiano, la settimana prossima Casarini sarà, nella nuova veste di indagato, e quindi con il suo avvocato, interrogato ad Agrigento.

MARE JONIO, ANCHE LUCA CASARINI INDAGATO

Sono ormai da giorni a Lampedusa i magistrati della procura di Agrigento, che è coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio. Vogliono coordinare personalmente le indagini sul caso della nave Mare Jonio, della Ong Mediterranea, che si è avvicinata alla costa di Lampedusa nonostante un iniziale divieto della Guardia di Finanza. La nave aveva salvato 49 migranti naufragati sulle acque di fronte alla Libia. «Sono tranquillo, ho fatto il mio dovere. Avrei dovuto lasciarli morire? Rifarei tutto per salvare le persone», il commento del comandante Pietro Marrone. I pm due giorni fa hanno convalidato il sequestro probatorio della nave, disposto ieri dalla Guardia di Finanza. La portavoce della Ong Mediteranea, Alessandra Sciurba, come riportato dal Fatto Quotidiano, ha annunciato: «Ovviamente nei prossimi giorni faremo ricorso. Noi non godiamo di nessuna immunità, ma siamo certi di avere operato nel rispetto del diritto e felici di avere portato in salvo 50 persone».

