Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 23 marzo: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 23 marzo 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 36/2019, mentre vi ricordiamo i numeri vincenti della precedente estrazione. Lotto e 10eLotto di nuovo in pista grazie ad un concorso che questa sera ci svelerà i numeri vincenti e non solo. Fra le grandi attese di tutti gli appassionati anche i premi distribuiti da entrambi i giochi italiani, per un’estrazione che potrebbe regalare sorprese shock a tanti giocatori. L’ultima statistica infatti dimostra come il 10eLotto sia riuscito a battere il rivale grazie al primo premio in palio, del valore di 100 mila euro ed assegnato ad un vincitore di Piraino, nel Messinese. 9 numeri indovinati su 10, per un bottino più che generoso. Al secondo posto Resana, nel Trevigiano, grazie ad un vincitore che ha centrato 50 mila euro. In terza posizione infine troviamo quattro partecipanti con 20 mila euro ciascuno: la vittoria va a Bari, Catania, in provincia di Savona e Verona. Il primo premio del Lotto viene indovinato invece da un appassionato di Sassuuolo, nel Modenese, con oltre 62 mila euro. La giocata fortunata è legata alle sorti di quaterna, terno e ambo sulla Nazionale. Vince anche Termoli, in provincia di Campobasso, grazie ad un giocatore che si è aggiudicato il bottino di circa 26 mila euro. Infine 25 mila euro per Roma ed un partecipante della Capitale.

Sempre più ricco il Jackpot che anche questa sera ritornerà protagonista del SuperEnalotto e della nuova estrazione. Con un valore di 124,3 milioni di euro, il montepremi continua la sua corsa nel tentativo di rimanere in pista, mentre i giocatori si affannano per conquistare il bottino. L’ultima statistica dimostra che il gioco non ha sorriso più di tanto a tutti gli appassionati della Sisal, che in molti casi si sono dovuti accontentare di premi più ridotti del previsto. Primo posto per il 4+ da oltre 31 mila euro e quattro vincitri, seguiti da dieci appassionati che con il 5 sfiorano la soglia dei 20 mila. Seguono gli 84 tagliandi vincenti legati al bottino del 4+, pari a 2.738 euro, mentre rimane stabile il premio del 4: i suoi 318,11 euro finiscono a 627 giocatori. Si chiude con i 21.926 vincitori del 3, con premio da 27,38 euro, e i giocatori che hanno centrato il 2 da 5,34 euro, in tutto 348.602. Per quanto riguarda le quote minori del SuperStar, per il 2+ il premio da 100 euro viene assegnato a 1.368 vincitori, mentre 9.378 registrano i 10 euro dell’1+. Infine lo 0+ ed i suoi cinque euro canonici, destinati a 20.086 appassionati.

Lotto e numeri vincenti: i giocatori italiani non potrebbero chiedere di meglio per il loro sabato sera. Dato l’arrivo imminente della nuova estrazione non bisogna dimenticare però di giocare la schedina, pena l’esclusione totale dal concorso. Ogni appassionato ha una sua particolare strategia per trovare i numeri fortunati, ma la nostra Rubrica preferisce affidarsi alla tradizione partenopea grazie alla smorfia napoletana. Anche oggi sfrutteremo le sue abilità per analizzare una news, forse un po’ datata ma sempre divertente. Alcuni anni fa infatti dei ladri sono riusciti a far ridere il mondo per aver rubato un jukebox da Hooters, o meglio da uno dei ristoranti della storica catena food. Sembra che fossero convinti che si trattasse di un bancomat o comunque è questo che hanno riferito in seguito alle autorità. In base a quanto riferito dal gestore, sembra che l’oggetto in questione non avesse nemmeno un valore elevato. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la musica, 55, il ladro, 66, il denaro, 26, il furto, 63, e lo scambio, 16. Come Numero Oro scegliamo invece la risata, 82.

SuperEnalotto e Jackpot stanno per alzare il sipario su una nuova estrazione: quale sarà il destino del montepremi? E soprattutto che cosa decideranno di fare i vincitori, una volta ottenuta la vincita? Domande che si affollano nella mente di tutti gli appassionati, pronti per scattare verso il traguardo e conquistare il montepremi. Mentre molti si posizionano sui blocchi di partenza, la nostra Rubrica ha già selezionato un’iniziativa lanciata su KickStarter che potrebbe ritornarvi utile subito dopo la vittoria finale. Parliamo di Dawn Nights, un piumone sempre fresco in grado di ridurre la carica batterica. Grazie al trattamento con il Polygiene, non occorre lavarla spesso per poter ottenere il massimo dal tessuto, composto anche da una bassa concentrazione di cloruro d’argento riciclato. Una sostanza che troviamo in modo naturale nell’acqua e persino nel terreno. Dawn Nights ha inoltre ottenuto l’approvazione della Bluesign, segnale che dimostra come rispetti gli standard ambientali e del ciclo di vita del prodotto stesso. L’asta rimarrà attiva ancora per altri dieci giorni, ma il goal di circa 5 mila euro è già stato centrato.



