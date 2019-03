Bari, bambino beve acido caustico al posto del succo/ Lesioni a stomaco ed esofago

Un bambino beve acido caustico al posto di un succo di frutta e finisce in ospedale. Il piccolo di 5 anni era entrato in un bar a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Si è sentito male dopo aver ingerito la bevanda ed è stato subito portato al pronto soccorso di Acquaviva della Fonti, poi è stato trasferito nel reparto di chirurgia pediatrica presso il Giovanni XXIII di Bari. All’interno del succo di frutto era contenuta una sostanza caustica che ha provocato lesioni a stomaco ed esofago. Non è chiaro al momento di che sostanza si tratti, forse un acido contenuto nella bevanda. La direzione sanitaria dell’ospedale intanto ha fatto sapere che il bambino non è in pericolo di vita e, come riportato dal Fatto Quotidiano, è attualmente in osservazione. Sulla vicenda comunque sono stati disposti anche accertamenti da parte dei carabinieri, che sono coordinati dal pm della procura di Bari Baldo Pisani. Dovranno stabilire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le eventuali responsabilità.

BARI, BAMBINO BEVE ACIDO CAUSTICO AL POSTO DEL SUCCO

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il succo di frutta in questione è industriale. I genitori hanno raccontato che il bambino di 5 anni avrebbe ingerito con una cannuccia un succo di frutta preconfezionato che gli era stato servito al bar. Gli effetti delle bruciature a esofago e stomaco sono stati immediati, quindi è stato dato subito l’allarme. La coppia ha accompagnato il figlio in ospedale dove, dopo una prima endoscopia, sono state scoperte le ustioni a stomaco ed esofago. I carabinieri della compagnia di Gioia del Colle stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e capire che tipo di acido ci fosse all’interno della bevanda. Bisogna anche capire quanti danni hanno subito stomaco ed esofago. In settimana i medici sottoporranno il bambino ad una nuova endoscopia. Il bambino intanto è sotto controllo in ospedale. A breve partirà la denuncia del caso.

