Carlo La Duca scomparso da Termini/ Donne, soldi e mandorle: fuggito o rapito?

Dove si trova Carlo La Duca? E’ scomparso giovedì 31 gennaio da Termini Imerese, e a poco meno di due mesi e mezzo dalla sua sparizione gli inquirenti brancolano nel buio. E’ stata aperta un’indagine per sequestro di persona contro ignoti, ma nessuno ha fino ad ora reclamato un riscatto o si è fatto avanti per fornire qualche elemento utile all’inchiesta. Carlo, la mattina della scomparsa, stava dirigendosi da Termini verso Cinisi per raggiungere la sua fidanzata “Cetti”, ma durante il tragitto deve essere successo qualcosa. L’ultimo ad averlo visto in vita è Piero, il suo amico da una vita, che ha lasciato La Duca attorno alle ore 10:30, ma alle 11:00 il suo telefono era già staccato e irraggiungibile: cosa è accaduto? Si sa solo, in base a quanto riferisce Piero, che Carlo avrebbe dovuto incontrare una persona del comune o della regione, per parlare dell’avvio di una coltivazione di mandorle, ed in effetti l’auto dello scomparso è stata trovata a pochi metri da un ufficio dell’amministrazione pubblica, ma nessuno ha mai incontrato La Duca quella mattina, ad eccezione appunto dell’amico.

CARLO LA DUCA SCOMPARSO DA TERMINI

Concettina, la mamma di Carlo, è stata intervistata quest’oggi dai microfoni del programma di Rai Tre, “Chi l’ha Visto?”: «Penso che qualcuno forse voleva rubargli il portafoglio. Lui mi ha detto “Ci vediamo domenica sera”, quindi non era partito con l’intenzione di incontrarsi con persone cattive, voleva tornare domenica perché lunedì doveva portare i bambini a scuola». La donna non sa nulla dell’appuntamento riguardante le mandorle: «Non me ne ha mai parlato, non ne so nulla, e non credo che avesse un appuntamento segreto con qualcuno, non era nel suo carattere. Non so chi avrebbe potuto fargli del male, mio figlio non aveva dei brutti amici». Intervistata ancora una volta anche l’ex moglie di Carlo, Luana, che ribadisce il concetto di sempre: «Aveva un vizio che ad una moglie dava fastidio», riferendosi a dei presunti tradimenti, ma anche a livello economico c’era qualcosa che non andava: «Problema di soldi? Nell’ultimo periodo stava vendendo tutto, terra, due escavatori e altri mezzi di lavoro…». Un mistero che per ora rimane irrisolto.

