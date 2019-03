Cinisello Balsamo, incendio doloso/ Terrore per due donne: vive per miracolo

Un incendio di natura dolosa si è verificato nelle scorse ore in quel di Cinisello Balsamo, nota cittadina dell’hinterland milanese. Come riferito dai colleghi di MilanoToday, l’episodio risale alle ore 23:00 di ieri, mercoledì 27 marzo, quando l’ottavo piano di una palazzina al numero 5 di via Martiri Palestinesi, ha preso fuoco. All’interno dell’abitazione, devastata poi dalle fiamme, vi era una ragazza di soli 19 anni, e una donna 53enne. Fortunatamente le due donne (che vivevano in quell’appartamento assieme al figlio della cinquantenne, compagno della giovane), sono riuscite a fuggire dalla casa senza subire alcuna conseguenza, non risultando ferite ne tanto meno intossicante, ma hanno vissuto attimi di puro terrore. Appena è stato lanciato l’allarme, sul posto sono giunto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, quindi gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo che hanno contestualmente avviato le indagini.

CINISELLO BALSAMO, INCENDIO DOLOSO: TERRORE PER DUE DONNE

Pare che alla base dell’incendio, che come detto in apertura è risultato essere di origini dolose, vi fossero dei vecchi dissidi fra alcune persone che si starebbero contendendo lo stesso appartamento bruciato, facente parte dell’edilizia pubblica. Il contenzioso sarebbe scoppiato fra i precedenti locatari mentre gli attuali affittuari, appunto le due donne e il ragazzo della giovane, sarebbero solamente le vittime dell’intera vicenda. Testimoni raccontano di fiamme visibili a chilometri di distanza, e i pompieri ci hanno impiegato diverse ore per riuscire a domarle del tutto, intervenendo sul luogo incriminato con ben otto squadre. Una volta giunti sul posto i pompieri hanno deciso di evacuare l’intera palazzina per precauzione, ma nessun appartamento, oltre a quello sito all’ottavo piano, sarebbe stato interessato dalle fiamme. Gli inquirenti hanno trovato una bottiglietta con tracce di un liquido infiammabile e si sta cercando di risalire al responsabile di questo tremendo gesto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più terribili di quanto accaduto.

