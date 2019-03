Incendio a Cogoleto/ Testimone racconta: “Preso dal terrore ho salvato mia mamma”

Un vasto incendio a Cogoleto ha provocato l’evacuazione di numerose abitazioni e obbligato le autorità a chiudere le scuole nonché un tratto dell’autostrada A10. Drammatica la testimonianza di chi ha vissuto in prima persona tale situazione, come Ettore Mulieri, che parlando ai microfoni di Rai Radio 2 durante la trasmissione “I Lunatici”, ha spiegato: «Sono stato preso dal terrore, scappavano tutti in pigiama. Io ho salvato mia madre. Mi sono trovato in una situazione tragica – aggiunge – ero a letto e poco prima di mezzanotte mi ha chiamato mia madre che era completamente al buio, avvolta dal fumo e con tutte le fiamme attorno alla casa. Mi sono precipitato da lei, sono arrivato su questa strada che porta verso la collina dove c’era l’incendio. Dal basso la sensazione era terribile, non ci facevano salire, c’era il blocco dei pompieri». Ettore ha avuto coraggio da vendere, si è recato dai vigili del fuoco, e li ha convinti ad entrare insieme nell’abitazione della madre finché la donna non è stata tratta in salvo: «Hanno fatto una forzatura al loro protocollo e mi hanno portato con loro – ha spiegato – il viaggio dei pompieri per salire è stato tragico, le fiamme ci hanno avvolto, il vento era fortissimo. Arrivati in cima, io conosco la strada a memoria, perché si tratta di casa di mia madre, li ho guidati verso gli appartamenti, siamo riusciti a sfondare il portone, a salire su, ho trovato mia madre in stato confusionale, l’abbiamo accompagnata verso il camioncino dei pompieri». Sembra che a scatenare le fiamme sia stato un traliccio che caduto dopo il vento ha innescato il rogo che si è poi propagato velocemente in tutta la zona. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

INCENDIO A COGOLETO

Genova, maxi-incendio sulle alture del Cogoleto: a partire dalla mezzanotte e mezza di oggi, martedì 26 marzo, un vero e proprio inferno ha coinvolto le zone di ponente del capoluogo ligure, in particolare località Capieso, dove sono decine gli sfollati costretti ad evacuare dalle loro abitazioni lambite dalle fiamme. Come riportato da Rai News, ad alimentare l’incendio sono soprattutto le raffiche fortissime che soffiano ininterrottamente da ore: un vento di tramontana che ha raggiunto anche i 100 km/h e sta complicando a dismisura il lavoro dei vigili del fuoco impegnati nei soccorsi da questa notte. Come riportato dal sito di Autostrade, in A10 è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Arenzano e l’inizio della complanare di Savona, in entrambe le direzioni, dal momento che le fiamme sono “adiacenti alla sede autostradale”. Nella notte è intervenuto con un tweet il governatore della Liguria, Giovanni Toti:”Grande #incendio a #Cogoleto. I Vigili del Fuoco sono sul posto. La Protezione Civile della Liguria è attivata e stiamo monitorando la situazione con la Prefettura di Genova. Famiglie evacuate in via precauzionale. Il vento forte sta alimentando le fiamme”.

INCENDIO COGOLETO, TESTIMONIANZA CHOC

L’ultimo report diramato dal Coc, il Centro Operativo Comunale, fa sapere che “il fuoco è stato domato nelle parti basse dei quartieri di levante come Gioiello, Colombara Prino, compresa Isorella e le ville sull’Aurelia”. Le fiamme sono presenti ancora parzialmente in via Madonnina alta, via Chiappino, Maxetti e Pissarotta ed è sceso verso zona Loaga, ma in quest’ultima la situazione sarebbe in via di miglioramento. Sono comunque decine gli sfollati: il Comune ne ha accolto e assistiti 47 presso il Don Milani. Testimonianza choc quella di un residente del posto, Ettore Mulieri, sentito in diretta dalla trasmissione di Radio 2 “I Lunatici”:”Mi sono trovato in una situazione tragica. Ero a letto – ha raccontato Ettore Mulieri – e poco prima di mezzanotte mi ha chiamato mia madre che era completamente al buio, avvolta dal fumo e con tutte le fiamme attorno alla casa. Mi sono precipitato da lei, sono arrivato su questa strada che porta verso la collina dove c’era l’incendio. Dal basso la sensazione era terribile, non ci facevano salire, c’era il blocco dei pompieri. Sono stato preso dal terrore, vedevo tante persone che correndo in ciabatte e in pigiama stavano scappando dalle case. Mi sono precipitato dai pompieri e non sono andato via fino a quando non mi hanno fatto salire insieme a loro per cercare mia madre. Hanno fatto una forzatura al loro protocollo – ha aggiunto – e mi hanno portato con loro. Il viaggio dei pompieri per salire e’ stato tragico, le fiamme ci hanno avvolto, il vento era fortissimo. Arrivati in cima, io conosco la strada a memoria, perche’ si tratta di casa di mia madre, li ho guidati verso gli appartamenti, siamo riusciti a sfondare il portone, a salire su, ho trovato mia madre in stato confusionale, l’abbiamo accompagnata verso il camioncino dei pompieri. Abbiamo evitato il peggio”.



