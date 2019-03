Nuoro, morto bimbo 3 anni travolto da trattore/ Video, è finito sotto la fresa

Tragedia in provincia di Nuoro, dove un bambino di 2 anni è morto travolto dalla fresa di un trattore. I fatti si sono verificati a Capo Comino, sul lato marino di Siniscola. La vittima, come riportato da Fanpage, è il piccolo Silvano Carta, rimasto ucciso dal trattore agricolo che era in azione all’interno di un terreno affacciato sulla strada provinciale 72. Secondo quanto emerso finora, la morte del bimbo, che avrebbe compiuto 3 anni il mese prossimo, sarebbe stata causata dal nonno dello stesso, che si trovava alla guida del mezzo. La tragedia si è verificata intorno alle ore 17 di oggi, con il bambino che sarebbe morto sul colpo. Inutile l’intervento del 118: all’arrivo dei soccorsi, infatti, per il piccolo non c’era già più niente da fare. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il magistrato di turno: ancora tutta da chiarire la dinamica di quello che, per il momento, sembra avere le sembianze di un tragico incidente.

Il bambino di due anni morto travolto dalla fresa di un trattore si era allontanato dalla casa di campagna, dove la famiglia vive. Voleva andare incontro al nonno che stava arando il terreno. Non è ancora chiara però la dinamica dell’incidente di cui è stato vittima. I carabinieri della Compagnia di Siniscola stanno effettuando i rilievi per cercare di capire se il nonno aveva fatto salire a bordo del mezzo il bambino, mentre lavorava, magari per accontentarlo, o se invece non si sia reso conto che il piccolo stava girando attorno al mezzo. Si attende anche l’esito dell’interrogatorio a cui sono state sottoposte le persone presenti in casa e lo stesso investitore. Come riportato da Il Mattino, dopo la disgrazia nel podere si sono registrate scene strazianti da parte dei parenti del piccolo. Le indagini su quanto accaduto sono coordinate dal sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli. Clicca qui per il video da Siniscola.

