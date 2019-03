Metro Milano, brusca frenata: vari feriti/ Linea M2 riprende circolazione, scuse Atm

La settimana per i milanesi è iniziata in maniera turbolenta in seguito ad un piccolo incidente di percorso che ha coinvolto la Linea Verde M2 della metro di Milano intorno alle 7.45 di oggi, lunedì 4 marzo. Secondo quanto reso noto dalla stessa azienda di trasporti locale, Atm, a causa di una brusca frenata sono stati registrati alcuni disagi tra i passeggeri che erano a bordo. Nel dettaglio si parla di una persona ferita gravemente e di diversi passeggeri rimasti contusi, dunque feriti in maniera lieve. La prima, come riferisce Corriere.it nell’edizione locale, è stata trasportata d’urgenza in codice rosso (poi riqualificato in giallo) al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda, mentre altri passeggeri sono stati trasferiti in codice verde a Città Studi e CTO per tutti i controlli del caso. L’incidente si è registrato nei pressi della stazione di Loreto e subito dopo la brusca frenata la circolazione è stata momentaneamente interrotta per permettere l’arrivo dei soccorsi senza creare ulteriori disagi.

METRO MILANO, BRUSCA FRENATA: I FERITI

Momenti di panico, in apertura di settimana, tra i passeggeri della Linea Verde M2 della metro di Milano, oggi coinvolti in uno spiacevole incidente. La circolazione è stata interrotta poco prima delle 8 tra le stazioni di Cimiano e Caiazzo per una mezz’ora ed è ripresa solo nei minuti passati, poco dopo le ore 9.00, seppur gradualmente, come confermato da Atm tramite il proprio account ufficiale di Twitter: “#M2: la circolazione riprende gradualmente. Considerate maggiori tempi d’attesa e percorrenza. Ci scusiamo per il disagio”. L’ora in cui si è verificato l’incidente questa mattina è certamente quella di punta di numerosi studenti e lavoratori. Secondo le prime informazioni rese note dal 118, i viaggiatori soccorsi sono stati un ragazzo e una ragazza di 23 anni, due uomini di 57 e 58 anni e una donna di 62 ma nessuno risulterebbe essere ferito in modo grave.

