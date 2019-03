Santone di Corcolle torna da Barbara D’Urso?/ Carmelo, Carmelita e sproloqui su Gesù

«Ora mi incazzo! Tu prendi in giro le persone, Carmelo!»: era finita più o meno così la sfuriata di Barbara D’Urso contro Carmelo, il santone di Corcolle (Roma) che si finge guaritore e viene scomunicato dal vescovo proprio per essersi detto “il prescelto mandato da Gesù”, avvenuta venerdì scorso. Le parole sui tumori “liberati” grazie alla sua forza divina “nel combattere il male nel mondo” avevano fatto schizzare d’ira la conduttrice di Pomeriggio 5: «Sto cercando di capire, nel momento in cui ho capito che tu illudi le persone che potrebbero essere malate, allora io mi incazzo, caro Carmelo», attacca ancora la D’Urso mentre il guaritore-santone prova a chiedere spazio per potersi spiegare. Oggi in studio viene intervistata Emanuela, una delle ex adepte-discepole del santone, che racconterà la sua tremenda ed inquietante esperienza con Carmelo. «Io non ho Gesù incarnato dentro ma sono collegato con Gesù. Quando Dio Padre ha creato queste anime l’ha collegata col figlio perchè io…», urlava negli ultimi istanti della trasmissione venerdì scorso, spiegando che non avrebbe più parlato con lei bensì con altre televisioni (Storie Italiane e La Vita in Diretta).

IN STUDIO UNA EX ADEPTA DEL SANTONE

Potrete tranquillamente intuire come l’intera vicenda sia vuota e nulla dal punto di vista televisivo, culturale, sociale finanche religioso, eppure lo “scazzo” è divenuto subito virale venerdì scorso dimostrando la pericolosità di certi personaggi che sfruttano la “buonafede” delle persone per farne creder qualsiasi cosa, come “picchiare” o “guarire” le persone dicendo di essere “collegato con Gesù”. Intanto su Twitter, come segnala Tv Fanpage, c’è anche chi prova a difendere il santone di Corcolle: «Conosco Carmelo da quando ero piccola è sempre stato un personaggio e ha sempre creduto in Dio, lui fa esorcismi insieme a un ecclesiastico l’acqua serve per benedire la persona posseduta. Non ha mai guarito dalle malattie ma solo dalle possessioni, io l’ho visto». Ad una che racconta la sua vicenda, moltissime altre raccontano l’esatto opposto spiegando di non essere mai guariti né “liberati” dalla sua particolarissima “purificazione spirituale”.

