Volantino Lega per Festa della donna/ Bufera M5s “Scioccate, indietro di decenni”

Scoppia la polemica nei confronti della Lega, a seguito della diffusione di un volantino confezionato dallo stesso carroccio, in vista dell’8 marzo, Festa della donna. Secondo il partito guidato da Salvini il “ruolo naturale” della donna è quello volto «alla promozione e al sostegno della vita e della famiglia». In un altro passaggio si legge che «offende la dignità delle donne chi ne rivendica l’autodeterminazione suscitando un atteggiamento rancoroso nei confronti dell’uomo». Frasi che non sono piaciute alle ministre del Movimento 5 Stelle, leggasi Elisabetta Trenta, Giulia Grillo e Barbara Lezzi, che hanno diffuso un breve comunicato in cui si legge che il volantino della Lega «è scioccante. Leggere che ‘offende la dignità delle donne chi ne rivendica l’autodeterminazione suscitando un atteggiamento rancoroso nei confronti dell’uomo’ ci riporta indietro di decenni. Come donne di questo governo esprimiamo la nostra più profonda preoccupazione. Ci auguriamo e confidiamo che i vertici della Lega prendano quanto prima le distanze».

VOLANTINO LEGA PER FESTA DELLA DONNA: BUFERA M5S

Il volantino è stato pubblicato su Facebook dalla “Lega Giovani Salvini Premier di Crotone”, e sarà distribuito il prossimo 8 marzo dai militanti dello stesso Carroccio.«Il volantino è un inno al ruolo centrale della donna nella società», ha replicato ai detrattori il segretario della Lega di Crotone, Giancarlo Cerrelli, che ha aggiuntoche «Una certa sinistra, di cui Fratoianni è un autorevole rappresentante propizia una lotta tra i sessi che vede la donna contrastare in modo rancoroso l’uomo. La Lega, al contrario, esprime la necessità di un’alleanza tra l’uomo e la donna per porre le basi a favore di una società a misura d’uomo». Nel dettaglio il volantino della polemica è composto da sei punti, in cui si osteggia chi, come ad esempio “gay e migranti che strumentalizzano il sesso debole per questioni meramente ideologiche al solo scopo di fare rivoluzione”.