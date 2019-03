Stefano Cucchi, la relazione segreta/ “CC sapevano motivi morte prima dell’autopsia”

Una nuova, ennesima, svolta inquietante spunta nel processo bis sulla morte di Stefano Cucchi: in aula oggi il pm Musarò ha riportato una relazione segreta datata 30 ottobre 2009, precedente all’autopsia chiesta dalla Procura di Roma dopo la morte sospetta del giovane architetto nel carcere di Rebibbia. Ebbene, nell’udienza che vede alla sbarra i 5 carabinieri imputati della morte e del depistaggio di Cucchi, il procuratore ha chiesto ufficialmente che vengano revocate dal processo bis le testimonianze dei vecchi periti: nel documento oggi presentato infatti si osserva come «la lesività delle ferite allo stato non consentiva di accertare con esattezza le cause della morte». Dunque, come facevano i carabinieri a sapere prima dell’autopsia di come era morto il giovane Stefano Cucchi? La domanda è stata posta, provocatoriamente, dal pm oggi in aula nel presentare la relazione segreta all’epoca firmata dal medico legale Dino Tancredi, l’unico già nominato il 30 ottobre 2009, e vi si sottolineava come «servissero ulteriori approfondimenti per definire con certezza le cause della morte di Cucchi».

LA RICOSTRUZIONE CHOC DEL PM MUSARÒ

«Se il medico nel 2009 non poteva sapere il motivo della morte di Cucchi, allora come è possibile che i carabinieri già lo sapessero?», ripete Musarò al processo, non prima di rilanciare nella requisitoria «Il dottor Tancredi in quella relazione preliminare spiegò che c’erano due fratture e non fratture precedenti alla morte. Inoltre non faceva riferimento ad alcuna responsabilità dei medici e si diceva che Stefano Cucchi era morto per una serie di cause ancora da accertare. Nel verbale dei Carabinieri invece si sosteneva che non c’era un nesso di causalità delle ferite con il decesso». Nelle varie relazioni dell’Arma all’epoca veniva esclusa la possibilità di un collegamento tra le fratture rilevate e il decesso di Stefano avvenuta nello stesso giorno. La relazione, conclude Musarò, «era talmente segreta da essere negata anche alle parti».

