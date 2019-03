Daniele Nardi e Tom Ballard morti sul Nanga Parbat/ Il toccante addio dei famigliari

Le speranze sono svanite, l’attesa è terminata, la ricerca è conclusa: Daniele Nardi e Tom Ballard sono morti. I due alpinisti, il primo italiano di Sezze, il secondo britannico, sono stati individuati ad un’altezza di 5.900 metri sul Nanga Parbat, nei pressi del temuto Sperone Mummery. Le loro sagome erano state scoperte un paio di giorni fa, e nelle ultime ore si è avuta la certezza che appartenessero proprio al nostro connazionale e al suo compagno di avventura. Tutto concluso e le ricerche sono terminate visto che Daniele e Tom non danno segni di vita, morti probabilmente da giorni a seguito dell’assideramento. Il Nanga Parbat è considerata all’unanimità la vetta più pericolosa al mondo, e anche in quest’occasione non ha smentito se stessa, strappando altre due vite, due scalatori che hanno osato sfidarla. Avevano tentato la via più difficile, praticamente impossibile, quella della scalata attraverso lo Sperone Mummery, per provare ad entrare nella leggenda.

DANIELE NARDI E TOM BALLARD MORTI SUL NANGA PARBAT

Mai nessun essere umano l’aveva percorsa fino ad ora in salita, mentre una sola volta era stata affrontata in discesa, nel 1970 dai fratelli Messner, Reinhold e Guenther, che avevano sbagliato via: anche 48 anni finì in tragedia, con il fratello più giovane che morì e i cui resti vennero ritrovati soltanto 30 anni dopo in una spedizione. Stefania Pederiva, la fidanzata di Ballard che aveva vissuto con lui a Vigo di Fassa, in Trentino, lo ha ricordato così su Facebook: «Ringrazio l’universo per avermi regalato una persona così speciale, non restano che i magnifici ricordi dei tempi trascorsi insieme che sono i più belli della mia vita. Ti ritroverò nella natura, nei fiumi, negli alberi, nelle montagne, tu sarai sempre la mia roccia più bella». Così invece la famiglia di Nardi: «Siamo affranti dal dolore. Una parte di Daniele e Tom rimarrà per sempre al Nanga Parbat. Il dolore è forte, davanti a fatti oggettivi e, dopo aver fatto tutto il possibile per le ricerche, dobbiamo accettare l’accaduto. Fin dall’inizio abbiamo accettato, rispettato e condiviso il suo ideale».

