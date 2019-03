Sassari, camion latte assaltato e incendiato/ Quarto episodio dallo scorso febbraio

Un altro camion carico di latte è stato assaltato e incendiato in Sardegna. L’ultimo episodio, avvenuto nelle scorse ore, ci giunge precisamente da Torralba, in provincia di Sassari, dove due uomini armati a volto coperto hanno individuato in una strada di campagna un’autocisterna dandole fuoco. Secondo quanto apprende e riporta l’agenzia AdnKronos, due persone armati di fucile e con il voto travisato avrebbero prima bloccato il mezzo pesante, quindi costretto l’autista dello stesso a scendere dal proprio velivolo. A quel punto sarebbero saliti sull’autocisterna, l’avrebbero condotta per circa un chilometro, e si sarebbero poi fermati in una stradina dandole fuoco. Il camion in questione appartiene ad un trasportatore privato che lavora per la ditta F.lli Pinna di Thiesi, industria casearia del sassarese.

SASSARI, CAMION LATTE ASSALTATO E INCENDIATO

Una volta scattata l’allarme sono giunti sul luogo della segnalazione i carabinieri della compagnia locale nonché i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mettendo il sito in sicurezza. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli, e non è chiaro che se i due banditi che hanno sequestrato e poi incendiato il mezzo siano stati catturati o meno. Quello di oggi è il quarto camion-cisterna che trasporta latte che viene assaltato da banditi a volto coperto nelle ultime settimane. Il primo episodio è avvenuto lo scorso 24 febbraio in provincia di Nuoro, precisamente ad Orune, e in quel caso l’autista del mezzo fu costretto a sversare a terra tutto il latte che trasportava, sotto le minacce delle armi. Due giorni dopo fu la volta di un’autocisterna a Nule, provincia di Sassari, che venne incendiata dopo essere stata sequestrata. Infine l’episodio dello scorso 6 marzo ad Irgoli. Secondo gli inquirenti si tratterebbe sempre della stessa banda. L’assalto giunge a poche ore dall’accordo trovato presso la prefettura di Sassari sul prezzo finale del latte, fissato a 74 centesimi per ogni litro a partire da questo mese.

