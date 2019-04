Incendio in Valsusa: baite in fiamme/ Video, drammatico intervento a Thures

Un incendio di grandi dimensioni si è scatenato nella serata di ieri, domenica 31 marzo in Valsusa, in particolare a Cesana dove è andato a fuoco un gruppo di baite in borgata Thures. La notizia arriva da Valsusaoggi.it. Sul posto sono prontamente giunte le squadre dei vigili del fuoco insieme ai volontari di Oulx, Sauze d’Oulx e Salbertrand, Sestriere, Bussoleno, i permanenti di Susa e Torino. Per l’occasione sono giunti i rinforzi anche dalla Francia con diverse squadre di pompieri in azione alla luce dell’accordo di cooperazione Franco-Italiana. L’intervento è durato tutta la notte e solo alle prime luci dell’alba sarebbe stato portato a termine. Il gruppo di baite in fiamme si trova a 1584 metri d’altezza, molte coinvolte dall’incendio per il quale sono stati in trenta gli operatori dei Vigili del Fuoco che si sono alternati nelle ultime ore. Le immagini drammatiche delle fiamme sono state diffuse sul web, tramite foto e video sui social.

INCENDIO IN VALSUSA: BAITE DISTRUTTE

In un comunicato, i Vigili del fuoco hanno spiegato l’operazione compiuta ieri, a partire dalle ore 19.00 in seguito al grande incendio che ha coinvolto un gruppo di baite nella Frazione Thures. “Sono intervenute 3 squadre con autopompa serbatoio, 4 autobotti 2 autopompe e 1 piattaforma tridimensionale un carro aria per il ricambio delle bombole autoprotettori . Circa 30 gli operatori impegnati. Le fiamme hanno coinvolto più edifici in legno”, spiegano. Le cause dell’incendio che ha letteralmente distrutto intere baite non sono ancora note, toccherà alle forze dell’ordine fare luce sul disastro che si è verificato domenica scorsa ma si suppone possa essere di origine dolosa. In tanti, tramite i social, hanno le idee chiare al punto da commentare: “Certo che questi delinquenti hanno un piano ben preciso”.





