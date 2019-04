Stefania Fragliasso, 76enne uccisa in casa/ Napoli, la figlia “Buttate via l’omertà!”

“Mi ha tolto tutto, la mia vita, 56 anni insieme…”: queste le parole del marito di Stefania Fragliasso, la 76enne di Napoli uccisa brutalmente nella sua casa e trovata morta, legata e imbavagliata nel suo letto. Le indagini proseguono senza sosta al fine di riuscire a intercettare il prima possibile i responsabili dell’omicidio avvenuto esattamente una settimana fa. La famiglia ha necessità di sapere cosa sia realmente accaduto ed a raccontare a Storie Italiane l’accaduto choc è stato il marito della vittima, Salvatore: “sono uscito di casa verso le 9, sono andato a fare una commissione e nel rientro verso le 10 mia moglie stava facendo la spesa giù. Mi son sentito chiamare, era mia moglie, ci siamo fermati vicino al deposito e mi ha detto che saliva in casa, io mi sono fermato giù. E’ venuto mio figlio Gennaro e ci siamo messi a parlare per 5 minuti ma all’improvviso ha sentito un urlo. E’ stato un solo urlo ma io non credevo fosse quello di mia moglie”. A quel punto hanno provato a chiamarla al telefono ma la donna non rispondeva. Quindi son tornati a casa ma la porta era chiusa normalmente, senza alcun segno di effrazione.

STEFANIA FRAGLIASSO, LEGATA E IMBAVAGLIATA: LA RABBIA DELLA FAMIGLIA

Stefania Fragliasso non aveva nemici ed era conosciuta da tutti. “Noi abitiamo in questo parco dalla mia nascita, io ho 55 anni, questo è un parco di molte famiglie intrecciate una all’altra”, ha spiegato il figlio. L’intera famiglia crede si sia trattato di un tentativo drammatico di rapina. “Pensiamo a una rapina, sono venuti a rubare ma hanno trovato solo qualche risparmio della mamma e non oggetti, chi è entrato in casa la conosceva, sapeva di trovare qualche migliaio d’euro al massimo, non ci spieghiamo la barbarie, la brutalità con la quale è stata trattata nostra mamma, le hanno fatto molto male, non ce lo spieghiamo e questo fatto ci sta facendo impazzire”, ha aggiunto il figlio. A parlare anche una figlia della vittima 76enne che ha lanciato un appello disperato: “nessuno ha visto niente e proprio questo ci chiediamo, perchè sono andati diretti da mia mamma? Buttate via questa omertà! Non è morta solo nostra madre ma anche un marito, dei figli ed i nipoti, aiutateci!”.

