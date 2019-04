Incatena il figlio e lo lascia senza acqua e cibo/ Roma, arrestato padre del 17enne

Roma, figlio incatenato dopo un litigio: 17enne per due giorni senza acqua e cibo. Questo quanto accaduto in quel di Ladispoli, con il giovane che è riuscito a liberarsi nella giornata di domenica grazie a una lima per segare la catena che lo assicurava al letto: il diciassettenne ha poi chiesto aiuto alla vicina di casa, che ha contattato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno rintracciato e arrestato il padre: il 38enne romeno è stato ammanettato con l’accusa di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Il giovane sta bene ma sono state ore particolarmente delicate, basti pensare che all’arrivo dei soccorsi aveva ancora i piedi legati, come riporta il Corriere della Sera.

FIGLIO INCATENATO DOPO UN LITIGIO: DRAMMA A LADISPOLI

Il diciassettenne è stato poi sentito dalle forze dell’ordine ed ha raccontato le violenze e le sopraffazioni tra le mura domestiche. Il Corriere della Sera riporta che alla fine della scorsa settimana il ragazzo aveva avuto un diverbio con il genitore 38enne, che al suo rientro a casa lo ha picchiato, per poi immobilizzarlo al letto per punizione. In corso in queste ore gli accertamenti dei carabinieri di Civitavecchia per capire da quanto tempo la storia andasse avanti, con il padre che in questo momento si trova presso la casa circondariale di Civitavecchia. Una punizione choc, così come le condizioni del ragazzo una volta raggiunto dai soccorritori: debolezza fisica e sconforto, ma per fortuna tutto è finito per il meglio.

