Santo Alario ucciso da Giovanni Guzzardo?/ Palermo, la Procura non ha dubbi

Santo Alario e Giovanni Guzzardo, si infittisce il giallo palermitano. Rispettivamente dipendente e titolare del bar Avana Cafè di Capaci, i due sono scomparsi nel nulla lo scorso 7 febbraio 2018: nessun incidente, con la Fiat Panda con i due a bordo rinvenuta nei pressi del lago di Rosamarina a Ventimiglia di Sicilia: perché sono andati fino a li? Si teme il peggio, vengono esplorate la diga e i terreni vicini ma nessuna traccia. Ed ecco il colpo di scena, con Giovanni che viene ritrovato sano e salvo in un casolare nelle campagne di Montemaggiore Belsito, ma è solo: la Procura di Termini Imerese è convinta che Santo sia stato ammazzato da Giovanni, che poi si sarebbe sbarazzato del corpo. Ora il titolare del bar è in carcere a Termini Imerese, ma nega tutto, affermando di averlo accompagnato a Ventimiglia di Sicilia perché aveva un appuntamento senza precisare il luogo, per poi lasciarlo in preda al panico e fuggire. E perché nascondersi da tutto e da tutti? Secondo la Procura, Giovanni si sarebbe fatto aiutare dai suoi fratelli per nascondere il corpo.

SANTO ALARIO UCCISO DA GIOVANNI GUZZARDO?

La moglie di Roberto Guzzardo, uno dei fratelli di Giovanni, ha commentato a Chi l’ha visto?: «Se uno ha dei problemi spiattellarli a destra e a manca non è nel nostro modo di fare. C’è la legge che spero faccia il suo dovere». Perché lo avrebbe ucciso? Torna centrale il bar di Giovanni, aperto nell’estate del 2017 grazie ad un prestito di 180 mila euro di un istituto di credito: forse al centro di tutto il rapporto non sempre sereno, con litigi quotidiani, e Santo fin troppo presente nella vita imprenditoriale di Giovanni, con le pretese del primo che avrebbero scatenato la rabbia del secondo. «Mi sembra un sogno, non riesco a crederci: non ci devo credere che mio figlio non torna più, mio figlio deve tornare», le parole della madre di Santo. Come sottolinea Chi l’ha visto?, la Procura di Termini Imerese ha chiuso le indagini: il risultato è un’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per l’amico Giovanni Guzzardo, mentre continua l’inchiesta sui due fratelli di giovanni che avrebbero contribuito al delitto. Resta un mistero dove sia il corpo di Santo…

