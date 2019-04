Bimbo di 11 anni morto sulla Colombo a Roma/ Fatale un malore in auto

Tragedia a Roma dove un bimbo di 10 anni è morto a bordo dell’auto dei genitori, dopo un malore. L’episodio, riportato in questi minuti dai principali organi di informazione italiani, è avvenuto precisamente attorno alle ore 8:30 di stamane, nel tratto della complanare fra gli incroci di via di Casal Palocco e via Ermanno Wolf Ferrari, in direzione della capitale. Attimi terribili quelli vissuti dai parenti del ragazzino, che mentre era in auto, nel traffico della Cristoforo Colombo per via delle modifiche alla viabilità dovute alla Formula E, si è alzato, si è diretto fuori dal mezzo per prendere una boccata d’aria, per poi accasciarsi sulla banchina laterale, vicino all’ingresso dei Parchi della Colombo, come riferisce Il Messaggero. Il ragazzino era in compagnia della mamma e della zia, che hanno subito chiesto aiuto ad una pattuglia dei vigili urbani, mentre altri automobilisti in coda, accortisti di quanto stesse accadendo, hanno iniziato a chiedere se vi fosse un medico e nel frattempo sono stati allertati i soccorsi.

BIMBO DI 11 ANNI MORTO SULLA COLOMBO A ROMA

Pochi minuti dopo è giunta sul luogo incriminato un’ambulanza del 118 con l’aggiunta di un’auto medica vista la gravità della situazione. Il medico ha praticato tutte le manovre classiche sul povero bambino, leggasi il massaggio cardiaco e attivato il defibrillatore, ma dopo una mezz’ora circa, il ragazzino è morto e i soccorritori si sono dovuti arrendere. Il piccolo è stato quindi avvolto in una coperta termica, rimasto poi sul ciglio della strada in attesa che giungesse l’autorizzazione da parte del magistrato di turno, che ha poi permesso la rimozione. «Una scena terribile, siamo ancora sotto shock», le parole dei numerosi testimoni che hanno assistito inermi alla scena, «Quando siamo passati in quella zona – raccontano – c’erano i vigili urbani con il viso sconvolto. Con loro c’erano anche i soccorritori del 118. Purtroppo il ragazzo era già morto, a terra c’era il corpo coperto dal lenzuolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA