Maria Sestina Arcuri/ Giallo su caduta scale, la madre “pene severe a responsabile”

Ieri Maria Sestina Arcuri, aspirante parrucchiera caduta dalle scale a Ronciglione, avrebbe compiuto 27 anni. A ricordarlo, nel corso dell’ultimo appuntamento con la trasmissione Chi l’ha visto è stata proprio la madre della giovane ragazza morta, ancora non è chiaro se per un terribile incidente o se per qualcosa di molto più cupo. Al centro dell’attenzione resta il rapporto tra la ragazza ed il fidanzato Andrea Landolfi, indagato per omicidio volontario nonostante la sua versione continui a non convincere né i familiari della vittima ed ancor meno gli inquirenti. L’uomo si dichiara innocente e si dice estremamente sofferente per la morte della fidanzata. Sebbene abbia ribadito che si sia trattato di una drammatica caduta dalle scale, le lesioni riportate da Maria Sestina Arcuri non sarebbero compatibili con una semplice caduta. La grande gelosia e l’ossessione dell’uomo per la giovane era infatti evidente, al punto che lui avrebbe preteso che lasciasse il lavoro di parrucchiera che tanto amava per chiedere il sussidio di disoccupazione, come aveva già fatto anche lui. Oggi, a Pomeriggio 5, interverrà in collegamento un collega della vittima, anche lui parrucchiere, per alcune interessanti rivelazioni.

MARIA SESTINA ARCURI, LE PAROLE DELLA MADRE

Andrea Landolfi già in passato aveva collezionato alcune denunce per maltrattamenti. Maria Sestina aveva manifestato l’intenzione di lasciarlo ma era stata la famiglia del ragazzo a implorarla affinché facesse ritorno da lui. “La madre di Andrea potrebbe avermi fatto capire la verità: “Tu andrai a finire con una figlia morta e io con un figlio in galera”. Io spero che chi di dovere scopra che cosa è successo a mia figlia e dia pene più severe affinché nessun’altra madre debba piangere per la morte della propria figlia”, è stato il commento della madre a Chi l’ha visto. Intanto, Landolfi si è detto “tranquillissimo” e pronto ad affidarsi totalmente alla giustizia. Certamente la morte della giovane continua a contemplare ancora numerosi aspetti misteriosi, al punto da aver spinto gli inquirenti ad ampliare ulteriormente le loro indagini al fine di fare maggiore chiarezza su quanto accaduto la notte tra il 3 e il 4 febbraio scorsi.

