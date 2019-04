Strage Erba, Azouz Marzouk: rivedere la sentenza/ “Rosa e Olindo innocenti è stato..”

Strage di Erba, possibili sviluppi clamorosi riguardo la tragedia datata 11 dicembre 2006: dopo aver chiesto la revisione del processo che vede condannati all’ergastolo Rosa Bazzi e Olindo Romano, Azouz Marzouk sostiene di «sapere chi ha ucciso» il figlio. Le Iene hanno acceso i riflettori su uno dei casi di cronaca più enigmatici di sempre, con Rosa e Olindo che, dopo aver ammesso la propria colpevolezza, hanno affermato di essere innocenti e spiegato il perché delle loro azioni. Il marito di Raffaella Castagna, uccisa insieme al figlio, alla madre e alla vicina di casa, ha spiegato ai microfoni di Telelombardia: «Io sono convinto che esiste un’altra storia e anche le carte dicono chi è stato: se leggete le carte, capite chi è stato. La pista della ‘ndrangheta non c’entra niente, è una teoria che hanno voluto tirare fuori loro».

“SO CHI HA UCCISO MIO FIGLIO, ROSA E OLINDO NON C’ENTRANO”

Azouz Marzouk si schiera ancora una volta dalla parte di Rosa Bazzi e Olindo Romano, sostenendo la loro innocenza e puntando su una pista alternativa. Il marito di Raffaella Castagna non fa nomi e cognomi, ma lascia presagire qualcosa: «Ci sono tutte le telecamere lì vicino alla piazza: non ne hanno tirata fuori neanche una: tutti questi elementi non vi fanno pensare a nulla? Confermano la mia tesi, io so chi è andato, so chi è: so chi ha interesse ad ammazzare mio figlio e mia moglie». E Azouz sottolinea di «conoscere sicuramente» l’autore della strage di Erba. Recentemente, ai microfoni de Le Iene, aveva sottolineato: «Però voglio precisare che a me non interessa la revisione del processo per i coniugi Romano, ma che arrestino i veri assassini della mia famiglia. Sto lavorando molto dalla Tunisia sono in contatto con gli avvocati di Olindo e Rosa, li ho aiutati e continuerò ad aiutarli affinchè la giustizia trionfi. Non ho mai smesso di combattere in tutti questi anni per far si che finiscano in galera i veri assassini».

