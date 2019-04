Catania, violenze indicibili e maltrattamenti su moglie e figlio/ 36enne arrestato

Un nuovo caso di violenze e maltrattamenti in famiglia, questa volta da Catania, dove un uomo è stato arrestato per aver commesso atti ignobili nei confronti della moglie e del figlio. Come riferisce l’edizione online di TgCom24, la procura etnea ha iscritto sul registro degli indagati un 36enne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata nei confronti della moglie 40enne, e di abusi sessuali sul figlio 12enne. In base a quanto raccolto dai carabinieri di Catania dopo accurate indagini, quell’uomo picchiava con frequenza la moglie e la sottoponeva a violenze psicologiche, come nel caso in cui ha costretto la stessa a toccare le parti intime del figlio, con il bambino che come reazione disse: “Papà è scemo, è un pazzo”. Non potendone più di questa vita, la donna ha trovato la forza di denunciarlo alle forze dell’ordine, ed è così emerso un quadro da film horror. L’uomo aggrediva continuamente la moglie alla presenza dei tre figli, picchiandola con pugni e calci al viso e su tutto il corpo, e minacciandola sia con un coltello ma anche cospargendole del liquido infiammabile sul capo e urlandole «Ora ti do fuoco perché devi morire».

CATANIA, VIOLENZE E MALTRATTAMENTI SU MOGLIE E FIGLIO

Emerge, come sottolineano i colleghi di Tg Com24, una storia di “prevaricazioni, umiliazioni, violenze psicofisiche”. Ma non finisce qui perché l’uomo, nel più ignobile dei gesti, “vendeva” la propria moglie ad estranei, costringendola a subire atti sessuali da terzi dopo averla portata in luoghi appartati. Dopo l’atto delle parti intime, la donna ha raccontato la vita d’inferno degli ultimi due anni di matrimonio, e l’orco è stato arrestato: ora si trova rinchiuso presso il carcere di Catania, Piazza Lanza, mentre la moglie e i figli sono stati trasferiti in una struttura protetta. La speranza è che il film horror vissuto dalla donna sia davvero giunto alla parola “fine”, perché troppe volte in passato abbiamo assistito a casi di questo tipo, terminati poi in tragedia.

