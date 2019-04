Cardito, arrestata mamma bimbo ucciso da patrigno/ Valentina Casa “concorso omicidio”

Questa mattina è stata arrestata la mamma del piccolo Giuseppe Dorice, il bimbo massacrato di botte e ucciso a Cardito (Napoli) dal patrigno-compagno Tony Essobti Badre lo scorso 27 gennaio: a 8 anni il piccolo bambino venne letteralmente ucciso di botte davanti agli occhi della madre e con il coinvolgimento anche della sorellina che rimase per fortuna solo ferita. All’epoca dei fatti la donna – la 30enne Valentina Casa – si difese dicendo che era sotto choc durante il fatto (non il primo contro i suoi figli, ndr) e che non sarebbe riuscita a fare nulla: Tony venne arrestato “difendendosi” dicendo di aver fumato droga e bevuto parecchio e di aver perso la calma davanti alle grida del piccolo Giuseppe. Ai funerali e non solo, mezza Cardito si ribellò contro la presenza della mamma del bimbo accusata di essere in qualche modo “complice” di quel massacro contro il suo stesso figlio: oggi la polizia, dopo accurate indagini, ha emesso gli arresti con l’accusa di concorso in omicidio aggravato nei confronti del piccolo di 8 anni e di concorso in tentato omicidio della sorellina.

LE ACCUSE ALLA MAMMA DEL BIMBO UCCISO A CARDITO

L’ordinanza cautelare è stata chiesta dalla Procura di Napoli Nord, diretta dal procuratore Francesco Greco ed è stata eseguita dalla mobile proprio stamane nel piccolo comune di Cardito: dopo l’assassinio del figlio, Valentina Casa si era trasferita a Massa Lubrense ma ora dovrà difendersi dai reati a lei imputati oltre al presunto maltrattamento aggravato ai danni dei suoi tre bambini. «Rimaneva inerte mentre il compagno colpiva i figli con efferata violenza» è l’accusa intentata contro la mamma compagna del killer Tony Essobti: è ancora la Procura a scrivere «non intervenne a fermare la furia del compagno e non chiede l’aiuto dei vicini, tentando solo di pulire le ferite dei bambini con asciugamani e buttando le ciocche della figlia». Non solo, sempre secondo la Procura di Napoli nell’ordinanza di custodia cautelare, la donna non riferì immediatamente che «Tony era stato l’autore di quello scempio, arrivando invece a negare la violenza già perpetrata sui bambini».

