Genova, abusa della figlia per anni: arrestato 43enne/ Confessione choc alla madre

Dramma a Genova: padre abusa della figlia per anni, arrestato un 43enne di origini ecuadoriane. Come riportano i colleghi di Primocanale, le violenze sessuali si sono protratte per anni: la giovane, che ha appena compiuto 17 anni, ha raccontato alla madre e alla squadra mobile genovese di subire abusi da quando aveva 17 anni. E, di fronte all’ennesimo tentativo di violenza, ha deciso di scappare: la minorenne ha chiesto aiuto a un’assistente sociale, che ha immediatamente contattato la polizia. Le forze dell’ordine hanno così avviato un’indagine e ammanettato il carnefice: ascoltata nelle sale protette della questura, la 17enne ha dichiarato di subire abusi da quasi sei anni.

GENOVA, PADRE ABUSA DELLA FIGLIA: ARRESTATO 43ENNE DI ORIGINI ECUADORIANE

Le violenze ai danni della figlia ma non solo: secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, l’ecuadoriano avrebbe anche spesso picchiato selvaggiamente la moglie. La donna però era ignara dei soprusi subiti dalla figlia e ha scoperto tutto solo dopo essere stata contattata dalla polizia. Vedendole non tornare a casa, l’uomo ha capito che le due donne erano andate a denunciare il tutto alle forze dell’ordine e ha tentato di provocare un’esplosione in casa staccando il tubo della caldaia e saturando l’appartamento di gas. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno salvato l’uomo e bonificato l’appartamento: dopo essere stato accompagnato in ospedale, il 43enne è stato arrestato. Dopo i casi di Varese e di Anzio, un’altra tragica storia di violenze sessuali di un padre su una figlia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA