Incidente A12, tir invade carreggiata: 2 morti/ Fra Sestri e Lavagna ancora disagi

Incidente mortale avvenuto nella giornata di ieri sull’Autostrada A12, fra Sestri Levante e Lavagna, in Liguria. Poco prima delle ore 15:00 un tir ha sbandato, invadendo la corsia opposta e scontrandosi con una bisarca che stava trasportando auto. Lo schianto, come riferisce Quotidiano.net, è avvenuto nei pressi della galleria Madonna della Neve, e l’urto è stato violentissimo: nello scontro hanno infatti perso la vita i due autisti a bordo del tir, e solo per miracolo nessun altro automobilista è rimasto coinvolto, compreso l’autotrasportatore a bordo della bisarca. I soccorsi sono stati lanciati immediatamente dopo l’incidente, ma giunti sul luogo dello scontro, anche con un elisoccorso, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso delle due vittime a seguito dei gravissimi traumi riportati. Sul luogo si sono recati anche le forze dell’ordine, per gli opportuni rilievi, e i vigili del fuoco nonché i tecnici dell’Anas, per rimettere in sicurezza la carreggiata.

INCIDENTE A12, TIR INVADE CARREGGIATA: 2 MORTI

In base ad una prima ricostruzione pare che l’autista del mezzo che ha invaso la corsia opposta, abbia sterzato improvvisamente, scontrandosi appunto con la bisarca che procedeva nell’altra direzione. Le due persone che erano a bordo del tir, un italiano di 49 anni, e un brasiliano 24enne, tutti e due residenti a Savona, sono morte sul colpo. In base ad alcune testimonianze il rimorchio del camion, che trasportava dei fiori, avrebbe iniziato a sbandare pericolosamente, obbligando quindi l’autista ad una sterzata improvvisa risultata fatale. Non è da escludere che si sia quindi trattato di un guasto meccanico, ma al vaglio vi sono anche le ipotesi del malore e dell’alta velocità. L’A12 è rimasta chiusa per ore in quel tratto, e solo alle 21:30 è stata riaperta anche se al momento si viaggia ancora su una sola carreggiata a doppio senso. I lavori di ripristino, come fa sapere Autostrade per l’Italia, verranno completati nella giornata odierna.

