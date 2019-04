William Pezzulo, sfregiato e mai risarcito/ E l’ex Elena Perotti presto sarà libera

Dopo aver lottato per sopravvivere, William Pezzulo ha ingaggiato una battaglia contro il tempo per trovare 45mila euro. Il 33enne di Travagliato, sfregiato nel 2012 con una secchiata di acido muriatico dall’ex Elena Perotti e Dario Bertelli, suo complice, ha otto giorni lavorativi per trovare 48.750 euro. È stato condannato a pagare l’avvocato, che lo ha portato in giudizio chiedendogli i soldi della parcella e altre spese. Oltre al danno la beffa per il giovane, che avrebbe dovuto avere un milione e 200mila euro di risarcimento, e invece non ha avuto nulla. Quindi non ha potuto pagare l’avvocato, del resto i pochi soldi che aveva li ha spesi per curarsi. Invalido al 100 per cento, William Pezzulo ora rischia il pignoramento dei beni se non paga la parcella, a partire dalla sua casa. Per questo è stata lanciata una raccolta fondi, promossa dallo stesso 33enne con un video sui social, rimbalzato di profilo in profilo. In due giorni ha racimolato poco meno di tremila euro: ne mancano ancora 45mila.

WILLIAM PEZZULO, SFREGIATO E MAI RISARCITO: OLTRE AL DANNO LE BEFFE…

Per quei fatti l’ex fidanzata Elena Perotti e il suo complice sono stati condannati a versargli 1,2 milioni di euro, ma siccome sono entrambi nullatenenti, non è mai stato versato un euro a William Pezzulo, che nel frattempo si è dovuto sottoporre a costosi interventi di chirurgia estetica. Le richieste dell’avvocato sono legittime, ma il 33enne – che vive con i genitori e percepisce meno di 500 euro di pensione di invalidità – non ha i soldi per pagare. Per sottoporsi ai numerosi interventi chirurgici e di ricostruzione del volto la famiglia è rimasta sul lastrico e ha svenduto la sua attività. Per questo ha chiesto aiuto su Facebook. «Chiedo umilmente scusa ma ho davvero bisogno di aiuto. Vorrei vivere ma così è impossibile… Non solo mi hanno fatto del male e non ho ricevuto 1€ di risarcimento, ma devo anche pagare per essermi difeso legalmente», ha dichiarato William Pezzulo. Ma questa non è l’unica beffa purtroppo. La sua carnefice, che lo sfregiò con l’acido per vendicarsi di essere stata lasciata, presto avrà finito di scontare la sua pena, quindi sarà libera. «Non ho più parole. Quello che sta pagando tutto sono io. Mi sento in carcere e ogni giorno che passa tutto è più difficile», ha spiegato William Pezzulo in un appello su Facebook.





