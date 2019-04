Casamonica, blitz: 23 arresti/ Spaccio e usura, coinvolti clan Spada e Di Silvio

Nuovo colpo al clan dei Casamonica: oggi, lunedì 15 aprile è stato eseguito un blitz dei carabinieri di Roma e che ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Dda tra la Capitale, la provincia romana e varie regioni d’Italia. Secondo quanto riferisce LaPresse, l’operazione ha visto il coinvolgimento di ben 150 carabinieri del comando provinciale di Roma, nonché le unità cinofile ed un elicottero dell’Arma. Gli arresti hanno riguardato non solo appartenenti alle famiglie dei Casamonica ma anche Spada e Di Silvio e tra le persone coinvolte ci sarebbero anche sette donne. Nei loro confronti, l’accusa di estorsione e usura in concorso tra loro e con ruoli differenti, ma anche intestazione fittizia di beni, spaccio di stupefacenti ed altri reati, tutti commessi con l’aggravante del metodo mafioso.

BLITZ CONTRO CASAMONICA: 23 ARRESTI

Le indagini che hanno portato oggi all’arresto di 23 persone del clan dei Casamonica, Spada e Di Silvio rientra nell’ambito dell’operazione “Gramigna” che già la scorsa estate portò al coinvolgimento di altri 37 membri del clan dei Casamonica. L’operazione odierna può dunque essere considerata un suo prolungamento. Il nuovo blitz è scattato alle prime luci dell’alba di oggi ed ha visto l’esecuzione anche di numerose perquisizioni eseguite nella Capitale e non solo. Tutti i dettagli della maxi operazione contro le note famiglie rom spesso al centro della cronaca, come spiega Il Fatto Quotidiano, saranno resi noti nella giornata odierna, nell’ambito di un incontro alla presenza del procuratore aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, Michele Prestipino e che si svolgerà in procura alle ore 13.00.

