Crollo e incendio Notre Dame Parigi/ I complottisti: “attacco Islam contro Cristiani”

Sono passati solo pochi minuti al tremendo incendio in corso alla Cattedrale di Notre Dame a Parigi che già gli specialisti del complotto (o potremmo chiamarli anche sciacalli della rete) si scatenano sul web per provare a dare ipotesi e piste “infondate” che spiegherebbero il terribile incidente in corso nel cuore della Francia. Sul portale InfoWar.com si legge un articolo che prende spazio dai tanti attacchi anti-religiosi lanciati contro cristiani e ebrei in Francia e in particolare a Parigi – gli attentati dell’Isis e non solo – per lanciare il sospetto che la vera causa dietro all’incendio e al successivo crollo della guglia centrale di Notre Dame vi sia un’origine dolosa. Al momento l’ipotesi più accreditata è che invece la causa originaria dell’incendio sia un rogo partito dai lavori di restauro sulle impalcature alla base del tetto: la Cattedrale si è incendiata rapidamente e purtroppo la guglia centrale e parte della volta si sono fuse su loro stesse, crollando inesorabilmente. «Sono stati presi di mira anche altri simboli cristiani pubblici, tra cui croci sulle cime delle montagne e statue pubbliche di Gesù e della Vergine Maria, che sono state decapitate o distrutte. Un attacco deliberato alla chiesa di Saint-Sulpice a Parigi, che ha causato quasi un milione di euro di danni, è stato segnalato dai media mainstream come un “fuoco breve” in cui nessuno è rimasto ferito»: l’attacco dei complottisti però prosegue e senza alcun fondamento reale ritiene che si possa spiegare così un dramma artistico, religioso, culturale e storico come questo.

NOTRE DAME: IL COMPLOTTO E GLI SCIACALLI

Non per forza riportare cifre e vicende reali – come l’odioso attacco del fondamentalismo islamico contro Cristiani ed Ebrei, elemento troppo spesso nascosto dai media “politcally correct” – serve a spiegare “per forza” drammi e incidenti gravissimi come quelli di Notre Dame. La procura di Parigi ovviamente indaga e dovrà indagare a fondo per capire le responsabilità di un evento tragico come questo: ci vorranno settimane, forse mesi per capire cosa sia successo e non possono essere attacchi e strampalati complotti “improvvisati” a dire come stanno le cose quando al momento neanche le forze dell’ordine francesi sanno riferirne la causa, impegnati come sono a spegnere l’incendio per evitare che anche l’interno della Cattedrale venga danneggiato pesantemente dopo la già terribile caduta della guglia centrale e della volta. Complottisti e “ignoranti”, ci sono entrambi in queste ore sul web: da utenti “normali” fino al Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump che su Twitter consiglia a Macron di ordinare l’arrivo dei Canadair per lanciare acqua sul tetto. Chiunque, anche se poco esperto, potrebbe arrivare a capire che lanciare centinaia di migliaia di litri tutti in un solo momento su una struttura del 1300-1800 per di più in fiamme è la cosa più sconsigliata possibile: il silenzio e la preghiera per Notre Dame (autentica “carne viva” della fede cattolica europea) – alle volte – è la migliore ricetta per chi non direttamente coinvolto nelle operazioni di soccorso e intervento.

