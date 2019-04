Incendio a Notre Dame di Parigi/ Video Francia, la Cattedrale devastata dal fuoco

Un maxi incendio sta devastando la Cattedrale di Parigi di Notre-Dame con fiamme altissime visibili da tutta la città, con gli occhi del mondo intero in ansia per quello che potrebbe essere uno dei roghi più devastanti della storia recente al monumento religioso più visitato (assieme a San Pietro) nel mondo. Attorno alle 18.50 l’incendio è divampato nella parte alta del tetto della Cattedrale gotica, e secondo le prime informazioni concluse in arrivo dai pompieri di Parigi le fiamme si sarebbero originate dal sottotetto dove erano presenti diverse impalcature: i turisti subito allontanato e al momento non paiono esserci feriti, ma sono tutti nella piazza a guardare con occhi attoniti e pieni di sgomento per quanto sta avvenendo davanti a loro. Una ingente operazione di polizia e dei vigili dei fuoco è in corso nell’area dove erano in corso i lavori di restauro a questo punto molto probabilmente “responsabili” del rogo divampato all’improvviso nella parte in legno dell’impalcatura.

INCENDIO NOTRE DAME, “FIAMME NEL SOTTOTETTO”

La Cattedrale di Notre Dame è uno dei patrimoni mondiali dell’Unesco, nonché uno degli esemplari di chiese cattoliche tra i più belli e visitati al mondo: fa impressione vedere quelle fiamme che ancora adesso divampano mentre i pompieri da ogni parte di Parigi stanno giungendo per provare a spegnere il rogo nonostante la piena difficoltà nel raggiungere la parte alta del tetto per evidenti motivi di sicurezza. Un portavoce del Comune di Parigi ha scritto su Twitter che l’intera area è in corso l’evacuazione dell’intera area per permettere di spegnere al più presto tutte le fiamme che potrebbero danneggiare gravemente la Cattedrale di Notre Dame, in pieno quartiere latino. Proprio lo scorso anno la Chiesa cattolica francese aveva lanciato un appello per raccogliere fondi e avviare delle opere di restauro della cattedrale: al momento tra l’altro vengono interrotte tutte le funzioni e i preparativi per le celebrazioni della Settimana Santa che portano la Comunità di Parigi, come tutte le chiese nel mondo, verso la Pasqua. «Noi francesi siamo sotto choc e colpiti, tutti, sia cattolici che non: Notre Dame veglia sulla Francia e su Parigi, siamo impressionati» racconta un testimone oculare in diretta alla BfmTv.

