Omicidio Scandiano, spara al vicino di casa e lo uccide/ Lite sfociata in tragedia

Omicidio Scandiano, dramma in provincia di Reggio Emilia: il 58enne Giorgio Campani è stato ucciso dal vicino di casa a colpi di pistola. La tragedia si è consumata questa mattina, lunedì 15 aprile 2019, attorno alle ore 10.00: come riportano i colleghi de Il Resto del Carlino, il killer si è recato al Blue Bar di Rondinara di Scandiano con una pistola ed ha aperto il fuoco contro l’uomo nella veranda del bar sito in via per Viano 22, nella zona ceramiche. I due si conoscevano da tempo e, secondo una primissima ricostruzione delle forze dell’ordine, alla base dell’omicidio ci sarebbero attriti che vanno avanti da anni: liti da vicinato che si sono trasformate in una vendetta sanguinosa.

OMICIDIO SCANDIANO, LA RICOSTRUZIONE DELLE FORZE DELL’ORDINE

Un’altra tragedia in Emilia Romagna dopo l’omicidio suicidio di Zola Predosa, con la comunità di Scandiano sotto choc per l’efferato delitto: killer e vittima abitano nei borghi delle vicinanze nel territorio di Baiso. Come evidenzia Il Resto del Carlino, l’omicida sarebbe arrivato al bar con la propria automobile, per poi entrare all’interno del locale ed aprire il fuoco: uno-due colpi in testa che non hanno lasciato scampo al 58enne, morto sul colpo. Nonostante il repentino arrivo dei sanitari del 118, per Giorgio Campani non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il killer, le cui generalità non sono state rese note, è rimasto in auto ad attendere i carabinieri: l’uomo si è consegnato spontaneamente, è stato ammanettato con l’accusa di omicidio volontario. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulla tragedia di Rondinara di Scandiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA