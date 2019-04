Sesso con allievo, ascoltato il 15enne di Prato/ Incidente probatorio in tribunale

Quello di oggi è il giorno dell’incidente probatorio con audizione protetta per il 15enne presunta vittima di violenza sessuale, l’allievo con cui ha fatto sesso la donna che gli dava ripetizioni di inglese. Si è tenuto nel tribunale di Prato, dove ha raccontato la sua relazione con una 31enne da cui la scorsa estate ha avuto anche un figlio. La donna, ai domiciliari dallo scorso 28 marzo, è accusata di atti sessuali con minore e violenza sessuale per induzione. L’indagata ha già fornito la sua versione dei fatti nel corso di un interrogatorio, invece oggi tocca alla presunta vittima dei reati che le vengono contestati. Il 15enne è in un’aula del tribunale con il giudice e uno psicologo, mentre in una stanza attigua, in videoconferenza, si trovano i rappresentanti dell’accusa, quelli della difesa della donna e il legale della famiglia del ragazzino. «Abbiamo la nostra versione dei fatti, certo la testimonianza del ragazzino è importante. Faremo poche domande, per rispetto del minorenne», ha dichiarato l’avvocato Mattia Alfano, legale dell’operatrice sociosanitaria arrestata.

SESSO CON ALLIEVO, ASCOLTATO IL 15ENNE DI PRATO

«Certo, ci dispiace che non abbiano revocato i domiciliari. La mia assistita ha manifestato la volontà di potersi curare e le dispiace di non poter iniziare questo percorso tra l’altro già individuato», ha aggiunto il legale della donna accusata di violenza sessuale per induzione e atti sessuali con minore. Ma a “La Vita in Diretta” è stata riportata la versione del minore: «Diceva che il marito la maltrattava, mi scriveva molto spesso». In merito alla sua prima volta a 13 anni: «Quel giorno io e lei eravamo a casa mia, avevo mal di testa e non riuscivo a studiare. Ho preso una pasticca e mi sono messo a letto. Dopo un po’ mentre dormivo me la sono trovata addosso senza vestiti. Non ho capito, avevo l’ormone del 13enne, ma non capivo nemmeno quello che stava succedendo. Era la mia prima volta».

