Fabrizio Corona, “deve restare in carcere”/ Pg: “Periodo in affidamento da annullare”

Fabrizio Corona deve restare in carcere: lo ha chiesto la Procura generale al Tribunale di Sorveglianza nella nuova udienza a Milano. L’Avvocato generale Nunzia Gatto, “numero due” della Procura generale, ha chiesto anche che venga revocato definitivamente l’affidamento terapeutico che era stato concesso all’ex fotografo dei vip nel febbraio 2018, e poi sospeso lo scorso 25 marzo, quando è tornato nel carcere di San Vittore. Lo ha riportato Il Giorno, spiegando che, in sostanza, la Procura generale ha chiesto che il periodo trascorso in affidamento da Fabrizio Corona venga “annullato” e non valga come pena scontata. Quindi se i giudici dovessero accogliere questa istanza, l’ex agente fotografico dovrebbe scontare di nuovo in carcere l’ultimo anno di pena che aveva scontato in affidamento. Oggi in udienza dunque si è discusso il suo ritorno in carcere, deciso il 25 marzo scorso dal magistrato Simone Luerti, il quale ha sospeso l’affidamento terapeutico a causa delle “plurime violazioni” delle prescrizioni stabilite dalla Sorveglianza.

Tra i comportamenti finiti nel mirino del magistrato Simone Luerti c’è anche quello nei confronti di Riccardo Fogli. In un video trasmesso dall’Isola dei Famosi, Fabrizio Corona aveva parlato di un presunto tradimento della moglie dell’ex cantante dei Pooh, Karin Trentini. Ma c’è anche l’ormai celebre incursione nel boschetto della droga di Rogoredo dove l’ex paparazzo si era introdotto, a suo dire, per realizzare un servizio per “Non è l’Arena” e dove poi subì un’aggressione da parte degli spacciatori. Invece la difesa dell’ex re dei paparazzi, assistito dagli avvocati Andrea Marini e Antonella Minieri, ha chiesto che venga stabilito un trattamento più restrittivo rispetto a quello goduto finora. Inoltre, hanno chiesto che non venga concessa la possibilità, almeno per un periodo di tempo, di lavorare, e che venga stabilito l’approfondimento del percorso terapeutico. Stando a quanto riportato da Il Giorno, all’udienza a porte chiuse era presente anche Fabrizio Corona. I giudici comunque si sono riservati di decidere.

