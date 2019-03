Fabrizio Corona, video arresto Non è l’Arena/ “Ha chiamato Nina Moric e la mamma…”

Le immagini dell’arresto di Fabrizio Corona verranno trasmesse da “Non è l’Arena” in esclusiva nella puntata di oggi, domenica 31 marzo. Intanto emergono indiscrezioni su quanto accaduto all’ex re dei paparazzi, il quale ha dovuto festeggiare il suo 45esimo compleanno in carcere, a San Vittore. Ci è tornato lo scorso lunedì su decisione del magistrato del tribunale di Sorveglianza, il quale ha sospeso l’affidamento terapeutico concesso per farlo curare dalla dipendenza psicologica dalla droga. È lo stesso giornale di Fabrizio Corona a raccontare il giorno del suo arresto. Il suo staff ha pubblicato infatti il racconto, in attesa delle immagini di “Non è l’Arena”, che al momento ha fornito solo un’anticipazione. «Ora parliamo noi. Ecco tutta la verità su come è andato l’arresto dell’imprenditore Fabrizio Corona», scrivono sul sito. Era un normale lunedì: Corona il giorno prima era stato ospite proprio del programma di Massimo Giletti su La7. Si è recato in ufficio, quindi tutto procedeva come una normale giornata di lavoro. Invece è stato arrestato e portato in carcere. La polizia gli ha dato però la possibilità di salutare il figlio Carlos Maria prima.

L’ARRESTO DI FABRIZIO CORONA: “HA CHIAMATO NINA MORIC E SUA MADRE…”

«Pochi minuti dopo le 12, arrivano dei colpi di citofono», scrive lo staff di Fabrizio Corona nel racconto del suo arresto. Pensavano che si trattasse di un normale controllo, succedeva spesso, infatti nessuno era preoccupato. Ma quando è entrata la polizia in borghese hanno capito che qualcosa non va. «Piombano nell’ufficio di Fabrizio e chiudono la porta. Dopo un po’ tutti si radunano davanti alla porta, era evidente cosa fosse successo». La sensazione dello staff è che Corona se lo aspettava, è sembrato pronto a ciò che stava per succedere. Ha salutato Nina Moric, la madre, il figlio Carlos Maria e tutto lo staff prima di andare via. «Una chiamata prima a Nina, in lacrime distrutta dalla notizia del suo rientro in carcere, poi a sua madre che si trovava nella stessa situazione». Poi ha raccolto tutti i dipendenti e ha detto loro: «Ragazzi, probabilmente ennesimo ufficio chiuso, io quello che vi dovevo insegnare ve l’ho insegnato, spero abbiate imparato. Il brand deve continuare ad andare perché ADALET è proprio in questi momenti che deve essere più forte del normale per combattere le ingiustizie».

A #nonelarena, le immagini esclusive dell’arresto di Fabrizio Corona.

Cosa è successo questa stavolta?

Vi aspettiamo domenica, dalle 20.30, su @La7tv pic.twitter.com/cVLj2Uh78Q — Non è l’Arena (@nonelarena) 29 marzo 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA