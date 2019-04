“HANNO SVELATO UN’INDAGINE SU MESSINA DENARO”/ Arrestati ufficiale Dia e carabiniere

E’ chiaro ormai a tutti che se Matteo Messina Denaro è riuscito a sfuggire alla cattura in questi anni lo deve anche all’esercito di “talpe” che hanno minato dall’interno gli sforzi dello Stato per assicurare il capomafia alla giustizia. Di questi “infiltrati” farebbero parte anche degli insospettabili, due investigatori accusati di aver passato notizie riservate a un mafioso trapanese al soldo del super-latitante. Si tratta del tenente colonnello Marco Zappalà, ufficiale dei carabinieri in servizio alla Direzione investigativa antimafia di Caltanissetta, e di Giuseppe Barcellona, appuntato dell’Arma che lavora alla Compagnia di Castelvetrano, propri la città della primula rossa di Cosa nostra. Come riportato da La Repubblica, a mettere le manette ai polsi di Zappalà, ritenuto fino a ieri uno degli investigatori più fidati dell’antimafia al punto di essersi occupato anche di indagini riservate sulle stragi Falcone e Borsellino, sono stati stamattina i suoi colleghi della Dia di Palermo. Lo stesso Barcellona non era estraneo ad indagini antimafia: seguiva alcune delicate intercettazioni disposte dalla procura di Palermo, di cui una svelata in tempo reale ai clan.

“HANNO SVELATO UN’INDAGINE SU MESSINA DENARO”

Ma quelli di Zappalà e Barcellona non sono gli unici arresti ordinati dal gip Piergiorgio Morosini, che ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, accogliendo la ricostruzione dei sostituti procuratori Pierangelo Padova e Francesca Dessì in seguito alle indagini dei carabinieri del Ros, con il procuratore capo di Palermo Francesco Lo Voi e l’aggiunto Paolo Guido che contestano le accuse di rivelazione di notizie riservate, favoreggiamento e accesso abusivo a un sistema informatico. In manette è finito anche l’ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, già condannato per traffico di droga e poi diventato un confidente dei servizi segreti. L’ex primo cittadino, che Matteo Messina Denaro in persona ribattezzò “Svetonio”, in passato aveva intrattenuto una corrispondenza fatta di pizzini con il capomafia: quando venne intercettato per caso nel corso delle indagini sul boss, disse che lo aveva fatto “per provare a giungere alla sua cattura”. I magistrati di Palermo lo indagarono per concorso esterno in associazione mafiosa ma i servizi segreti confermarono:”E’ un nostro infiltrato”. Ma Antonio Vaccarino lavorava davvero per lo Stato o faceva il doppio gioco per accreditarsi come interlocutore di Messina Denaro? Quel che è certo è che il boss risulta ancora imprendibile: le collusioni e gli appoggi di cui può vantare anche all’interno delle squadre che gli danno la caccia sono uno dei motivi spiegano in buona parte perché.

© RIPRODUZIONE RISERVATA