Incendio a Castelfidardo, brucia azienda Tontarelli/ Nube fumo alta decine di metri

Dalle prime ore di questa mattina un incendio si è sviluppato a Castelfidardo e sta divorando l’azienda di materie plastiche Tontarelli. Lo riporta Il Resto del Carlino, sottolineando come il rogo abbia avuto origine nella zona industriale della cittadina, al confine con Osimo Stazione, in provincia di Ancona. Il risultato delle fiamme si è tradotto in una spaventosa colonna di fumo nero visibile anche a molta chilometri di distanza dal punto dell’incendio e che ha messo in allarme tutta la popolazione. Secondo quanto riferito da Ancona Today, l’azienda colpita dal rogo che sta devastando parte della struttura, la Tontarelli di Castelfidardo, è una ditta leader nel settore della produzione di oggetti casalinghi in plastica.

INCENDIO A CASTELFIDARDO

Sul luogo dell’incendio sviluppatosi oggi, martedì 16 aprile, presso la ditta Tontarelli di Castelfidardo, si sono prontamente portati i vigili del fuoco, che non senza fatica stanno tentando di domare le fiamme. Il rogo, spiega Il Resto del Carlino, avrebbe avuto origine all’interno di un deposito di materie plastiche accatastate. Per il momento non è ancora chiarissima la dinamica che ha portato allo scoppio dell’incendio ma sembra di poter escludere la natura dolosa delle fiamme. Sul posto, oltre ai pompieri, si sono portati prontamente anche i carabinieri, che nelle prossime ore avranno il compito di accertare le cause dell’incendio ed escludere che si sia trattato di un episodio accidentale. Dalle notizie arrivate finora non ci sarebbero feriti né intossicati. In questo senso avrebbe giocato un ruolo decisivo l’orario mattutino in cui si è sviluppato l’incendio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA