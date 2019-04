“RIAPRIAMO AUSCHWITZ E VI FICCHIAMO NEI FORNI”/ Ferrara, bambino ebreo vittima bulli

Nuovo episodio di razzismo e antisemitismo in Italia, avente questa volta come vittima un bambino ebreo di una scuola media. Il giovane alunno di un istituto secondario di primo grado in provincia di Ferrara è finito infatti nel mirino dei suoi compagni di classe che lo hanno preso di mira tenendolo per il collo negli spogliatoi della palestra. Non un “semplice” episodio di bullismo ma il preludio ad un attacco antisemita che si è manifestato in tutta la sua veemenza con questa frase:”Quando saremo grandi faremo riaprire Auschwitz e vi ficcheremo tutti nei forni, ebrei di…”. Parole a dir poco inquietanti, ancora di più se si pensa che ad averle pronunciate sono dei ragazzini di scuola media, che sulla carta dovrebbero rappresentare la migliore speranza per il futuro del mondo e dell’umanità. Il bambino di religione ebraica si è confidato con la mamma, che ha denunciato l’accaduto preferendo però non esporre il figlio pubblicamente.

FERRARA, BAMBINO EBREO VITTIMA BULLISMO E ANTISEMITISMO

A prendere le difese del bambino ebreo di Ferrara minacciato dai compagni è stata la rappresentante di classe, la mamma di un’alunna che frequenta lo stesso istituto:”E’ inaccettabile – dice la portavoce – che accadano simili episodi. Non si può far passare sotto silenzio questo chiaro segnale di antisemitismo strisciante”. Come riportato da Il Resto del Carlino, la dirigente scolastica dell’istituto si è subito organizzata per tenere un incontro con la stessa rappresentante di classe e con la mamma del bambino vittima di questo episodio per decidere il provvedimento più adatto per i bulli responsabili di questo gesto. Betti Guetta, direttrice dell’Osservatorio sull’antisemitismo di Milano, ha parlato di “un episodio allucinante”. Dalla scuola in ogni caso sono arrivate rassicurazioni sul fatto che l’episodio non passerà sotto silenzio con la garanzia “di prendere i provvedimenti più opportuni per far fronte a questo episodio tanto sgradevole quanto grave”.

