Gerry Scotti, incidente per il figlio Edoardo: come sta?/ Ricoverato a Rozzano

Tanta paura per Gerry Scotti. Il figlio del celebre conduttore di Canale 5, Edoardo, è stato ricoverato d’urgenza nelle scorse ore a seguito di un incidente. Come riferito poco fa dai colleghi dell’edizione online de Il Giornale e di Libero, il 27enne ha subito la frattura scomposta del femore dopo uno scontro con il proprio mezzo, venendo quindi trasportato d’urgenza presso la struttura ospedaliera Humanitas di Rozzano. Al momento non sono stati resi noti altri dettagli, e non si sa quindi se Edoardo fosse alla guida di uno scooter o di un’auto, se lo stesso abbia fatto tutto da solo o se si sia scontrato con qualcun altro, fatto sta che Gerry Scotti è stato fotografato nella clinica alle porte di Milano in apprensione. La speranza è ovviamente che non sia nulla di grave, e le prime indiscrezioni fanno pensare a qualcusa di doloroso ma che non comprometterebbe comunque la vita di Edoardo: aspettiamo notizie più certe che arriveranno senza dubbio nelle prossime ore.

PAURA PER GERRY SCOTTI: INCIDENTE PER IL FIGLIO EDOARDO

Gerry Scotti, al timone da pochi giorni di “Striscia La Notizia” in compagnia di Michelle Hunziker, si sta intanto preparando alla nuova stagione di “Caduta libera”, quiz show pre-serale che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo lunedì 22 aprile, Pasquetta. Un’edizione che andrà avanti fino al prossimo autunno, a novembre, quando poi inizierà “Conto alla rovescia”, il nuovo programma condotto sempre dallo stesso Gerry Scotti. Ma non finisce qui perché domenica partirà la nuova edizione di “La Sai l’ultima?”, storico show con protagonista le barzellette, che torna in televisione a undici dalla sua ultima apparizione (2008). Tra l’altro Gerry Scotti aveva già condotto il programma sulle barzellette, precisamente nel 1992 (prima edizione) a fianco di Sabina Stilo, quindi nel ’95 e ’96 con Paola Barale, e nel biennio 1997-1998 a fianco della bella Natalia Estrada.

