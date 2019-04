Marco Pantani: non fu suicidio?/ Giallo dopo 15 anni: “corpo del Pirata fu spostato”

A 15 anni dalla sua morte, i riflettori restano ancora ben accesi su Marco Pantani, di cui se ne occuperà oggi anche la trasmissione La Vita in Diretta. E se non fosse stato suicidio? E’ questa la nuova ipotesi. Il caso, dunque, resta ancora del tutto aperto, come spiega Fox Sports nel riportale le ultime novità emerse, ribadendo come il mistero attorno alla morte del ‘Pirata’ sia ancora irrisolto. Ora avanza sempre di più la tesi secondo la quale il ciclista sarebbe stato ucciso da un mix di droghe e farmaci e in quella stanza del residence dove fu trovato senza vita, forse non era del tutto solo. Ad esserne convinti sono i familiari di Pantani e l’avvocato che, con le loro dichiarazioni continuano a lasciare aperto il giallo dopo quel tragico 14 febbraio del 2004. A far riaccendere i riflettori sulla morte del ciclista è stata la recente audizione di Umberto Rapetto, ex generale di brigata della Guardia di Finanza in Commissione parlamentare Antimafia.

MARCO PANTANI, GIALLO SULLA MORTE

Cosa accadde davvero nell’ultimo giorno di vita di Marco Pantani? Il ciclista probabilmente non era solo nella maledetta stanza del residence Le Rose, al quinto piano dello stabile dove fu rinvenuto esanime. Sono stati avanzati però anche riferimenti su possibili interessi della criminalità organizzata dietro al caso di doping del 1999. Le domande restano ancora tutte aperte e le teorie sulla morte del Pirata si moltiplicano giorno dopo giorno. Mamma Tonina continua a combattere con forza affinché sia fatta piena verità e chiarezza sul caso della morte di Marco. Gli atti parlano di suicidio ma sono troppe le cose che ancora non tornano a distanza di 15 anni. Non è un caso se la madre, Tonina Belletti, in più occasione ha ribadito: “Me lo hanno ammazzato”. L’avvocato della famiglia ha di recente dichiarato: “Affianco al corpo c’erano macchie di sangue sul pavimento e il segno evidente che il corpo fosse stato spostato. Si vede il segno del braccio. Qualcuno era con lui quando questo si è verificato”. Ipotesi, questa, che aprirebbe a nuovi misteri.

