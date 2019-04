Fausta Bonino, infermiera Piombino: attesa sentenza/ Ergastolo per morti in corsia?

Fausta Bonino, l’infermiera di Piombino accusata di aver provocato la morte di dieci pazienti fra settembre 2014 e settembre 2015, è in attesa della sentenza del processo di primo grado che si è svolto nei suoi confronti. La donna è stata giudicata con il rito abbreviato, come richiesto (ed ottenuto) dalla sua difesa. A carico della Bonino, il reato di omicidio plurimo aggravato e continuato. Ad essere rinviato a giudizio, come rammenta La Nazione, era stato anche Michele Canalis, il primario del reparto di anestesia e rianimazione dell’ospedale di Piombino dove l’infermiera lavorava. Il medico è accusato di non aver vigilato adeguatamente sul rispetto dei protocolli terapeutici. Secondo l’accusa, l’infermiera avrebbe causato la morte di dieci persone iniettando dosi eccessive quanto letali di eparina. Tre anni fa la Bonino, oggi 57enne, fu arrestata in quanto sospettata di aver ucciso alcuni pazienti nel corso della loro degenza nel reparto di anestesia e rianimazione attraverso l’uso “deliberato e fuori dalle terapie prescritte” di eparina in dosi tali da “determinare il decesso” provocato da improvvise emorragie.

FAUSTA BONINO, INFERMIERA DI PIOMBINO VERSO CONDANNA ERGASTOLO?

Per Fausta Bonino, l’infermiera di Piombino accusata di aver provocato le morti in corsia, la procura di Livorno ha ipotizzato il reato di omicidio plurimo aggravato e continuato ed ha chiesto la condanna all’ergastolo sebbene il processo si sia svolto con il rito abbreviato. La donna ora è in attesa di scoprire il suo destino in vista della lettura della sentenza al tribunale di Livorno dove il giudice Marco Sacquegna si è ritirato in camera di consiglio. La donna aveva già vissuto l’incubo del carcere ma il 20 aprile del 2016 il Riesame di Firenze annullò l’ordinanza di custodia in carcere e l’infermiera fu scarcerata. Nel dicembre del 2017 fu depositata la relazione degli esperti che certifica come dieci delle morto sospette avvenute all’0spedale di Piombino siano compatibili con la somministrazione di eparina, un anticoagulante. Le indagini vengono chiuse nel giugno scorso e la Bonino, nel frattempo sospesa dall’Asl, viene accusata di omicidio plurimo. Durante l’intera vicenda la donna si è sempre proclamata innocente.

