Greta Thunberg, manifestazione Fridays for Future a Roma/ “Non c’è più tempo”

Greta Thunberg a Roma per la manifestazione Fridays for Future in programma in Piazza del Popolo: migliaia di ragazze e ragazzi uniti per lo sciopero del venerdì per il clima. Ieri l’attivista svedese ha incontrato al Senato la presidente Casellati, dopo aver già incontrato Papa Francesco: centinaia di cartelli originali e colorati per chiedere ai governi di tutto il mondo di fare qualcosa per il clima, «non c’è più tempo». La sedicenne, candidata al premio Nobel per la pace, è salita su un Palco a Pedali che fornisce l’energia all’impianto grazie a 120 biciclette che animano un generatore. Una giornata di protesta ma anche di festa: come sottolinea Quotidiano.net, in Piazza sono presenti quattro gazebo dove sono stati organizzate attività musicali, di arti visive, poetiche e artistiche. Intervenuta sul palco di Piazza del Popolo, la piccola Alice di nove anni ha esclamato: «Sono contenta che Greta sia in Italia, spero che torni. Sono d’accordo con lei, sono qui per sostenerla. Sono felice di averla incontrata. Il mio desiderio è che entro la fine dell’anno tutti siano consapevoli dell’emergenza del clima».

“DOBBIAMO ESSERE REALISTI”

Intervistata da Sky TG 24, Greta Thunberg ha sottolineato: «Non dobbiamo pensare all’ottimismo o al pessimismo, quanto piuttosto a essere realisti. Bisogna dire la verità, qual è la situazione e cosa dobbiamo fare per prevenire una catastrofe, dire le cose come stanno». La sedicenne ha poi risposto così a chi gli chiede se la sua fama potrebbe distogliere l’attenzione dall’obiettivo che intende raggiunge: «Certo che sì. Molte persone si focalizzano su di me invece che sulla crisi climatica. Non posso farci molto, se non continuare a fare quello che faccio e richiamare l’attenzione sul clima». Infine, una battuta sul segreto della sua generazione: «Sinceramente non saprei. Prima di iniziare a protestare non riponevo troppe speranze nei miei coetanei, li credevo pigri ed egoisti, ma poi mi sono dovuta ricredere perché in realtà sono numerosissimi i giovani appassionati di queste tematiche, giovani che vogliono cambiare le cose».

