ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora di oggi, Erdogan perde amministrative in Turchia (2 aprile)

L’Akp il partito politico dell’uomo forte nonché presidente della Turchia Ergodan è uscito sonoramente battuto nelle competizioni elettorali amministrative. A Istanbul il candidato delle opposizioni, Ekrem Imamoglu, ha sconfitto il candidato presidenziale, stessa cosa è avvenuta in altre due città principali, Ankara, Smirne, oltre che in 7 grandi centri. Il partito del premier ha già dichiarato di voler fare ricorso, ma il segnale uscito dalle urne appare chiaro, e potrebbe mettere a repentaglio l’intera politica di Ergodan. La sconfitta è ancora più cocente stante l’ipotesi di brogli a favore del partito di Ergodan, brogli che sono stati denunciati finanche dal Consiglio D’Europa.

ULTIME NOTIZIE, RISOLTO IL GIALLO DEL CADAVERE MUTILATO A MILANO?

I primi riscontri degli investigatori della squadra mobile di Milano hanno permesso di risolvere il giallo del cadavere mutilato, rinvenuto in un cassonetto di Milano. La polizia ha fermato due sospetti, uno dei quali stava per lasciare il paese. Entrambi i fermati sono di origine colombiana, sembrerebbe che i due avessero avuto un banale litigio con l’uomo ucciso, per far perdere le loro tracce i due hanno deciso di smembrare il cadavere e bruciarlo. Gli investigatori sono risaliti alle due persone fermate grazie al controllo delle immagini di sorveglianza, dopo gli opportuni incroci investigativi è arrivata la svolta. I due sono stati trasportati presso il carcere di San Vittore per la convalida del fermo.

ULTIME NOTIZIE, QUOTA 100 BOCCIATA DALL’OCSE

Una delle misure principe della passata manovra economica è stata inesorabilmente bocciata dall’OCSE. L’organizzazione finanziaria nel suo consueto report dedica un ampio passo alla norma, cavallo di battaglia dei leghisti, dicendo che rallenterà la crescita e si innesterà in una situazione di recezione consolidata nel bel paese. Ad affermarlo è stato direttamente il segretario dell’OCSE Angel Gurrìa, il suo discorso acquista ancor più valenza stante che è stato fatto dinanzi al responsabile della politica finanziaria Tria. Alla pubblicazione del report arriva la risposta piccata del vice premier Di Maio, con il capo grillino che afferma che l’esecutivvo sa quello che sta facendo e chiede agli organismi “terzi” di non interferire.

ULTIME NOTIZIE, LE AUTO BLU COSTANO 170 MILIONI DI EURO

Nonostante i proclami arriva una nuova infornata di auto blu. Questo è quanto emerge da un inchiesta giornalistica immediatamente ripresa da alcuni esponenti governativi. L’inchiesta parla di un acquisto di oltre 8000 vetture per rimpinguare il già lauto parco mezzi governativo, la spesa prevista è di circa 168 milioni. Immediata la presa di posizione di Di Maio che afferma di aver aperto un’inchiesta interna per verificare la veridicità della notizia. La notizia è stata commentata anche dalle opposizioni che stigmatizzano come quello che doveva essere il governo contro gli sprechi non fa altro che sperperare denaro in un acquisto inutile e controproducente. Una delle più dure la deputata di FI Bernini che ricorda come il presidente della Camera Fico al suo primo giorno di lavoro aveva optato…per l’autobus.

ULTIME NOTIZIE, SERIE A OGGI IN CAMPO Appena chiusa una giornata, ne riprende un’altra. La Serie A vive il suo ultimo turno infrasettimanale della stagione con due anticipi di lusso. Alle 19.00 il Milan, reduce da due sconfitte consecutive come non gli capitava dal dicembre 2017, affronterà un’Udinese ancora affamata di punti salvezza. Alle 21.00 trasferta per la Juventus a Cagliari: sardi a un passo dalla salvezza ma non ancora certi della permanenza in Serie A e soprattutto molto competitivi in casa. Bianconeri ancora privi di Cristiano Ronaldo ma desiderosi di mantenere alta la concentrazione per avvicinarsi al meglio alla fondamentale sfida di Champions League della settimana prossima contro l’Ajax.

