ANTONIO INGROIA UBRIACO FERMATO IN AEROPORTO/ Parigi, bloccato in stato di ebbrezza

Tempi duri per Antonio Ingroia, l’ex pm palermitano con un recente passato in politica come frontman della formazione Rivoluzione Civile, arenatasi alle Politiche del 2013 con un risultato di poco superiore al 2%. Questa volta per l’ex magistrato, però, i dispiaceri non riguardano né un’inchiesta finita male né un’esperienza politica fallimentare. Da registrare c’è infatti la brutta disavventura che lo ha visto protagonista in Francia nella giornata di ieri, venerdì 19 aprile 2019, quando è stato fermato all’aeroporto Roissy di Parigi in stato di ebbrezza. Un comportamento difficile da pronosticare per un personaggio come Ingroia che, stando a quanto riferito da La Repubblica, si trovava presso lo scalo parigino poiché intenzionato ad imbarcarsi su un volo per l’Italia: su quell’aereo, però, non è stato fatto salire.

ANTONIO INGROIA UBRIACO FERMATO IN AEROPORTO

Ingroia è stato fermato dalle guardie aeroportuali quando è emerso con chiarezza che l’ex magistrato antimafia era visibilmente ubriaco. Secondo quanto riportato da La Repubblica, il palermitano quando è stato fermato dagli agenti non ha opposto resistenza: fonti dell’aeroporto riferiscono infatti che Ingroia ha accettato di essere fermato prima dell’imbarco ed è stato trasportato in una zona di Roissy lontana dai gate. Il consolato italiano a Parigi è stato avvertito dell’accaduto mentre Ingroia è stato fatto partire qualche ora più tardi, una volta ripresi i sensi e in grado di viaggiare senza arrecare danni a sé stesso e agli altri passeggeri, rientrando così in Italia. Dal diretto interessato, per il momento, non è arrivato alcun commento alla notizia: smentirà di essere stato fermato in stato di ebbrezza?

