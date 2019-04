Traffico Pasqua 2019/ Tempo reale, previsioni autostrade, bollettino e viabilità

Arriva Pasqua e gli italiani si riversano sulle strade per raggiungere amici, parenti o le mete in cui trascorrere la festività. Il traffico sarà particolarmente intenso anche per il ponte lunghissimo che ingloba anche 25 aprile e 1 maggio. Le previsioni dunque indicano un’elevata concentrazione di veicoli sulle principali strade italiane, allora la Polizia stradale ha diramato il calendario dei giorni più critici con i consueti bollini. Cominciano con quello rosso per la mattinata di oggi, sabato 20 aprile; nel pomeriggio tornerà giallo. Verde domani mattina, giallo invece nel pomeriggio. E così sarà lunedì 22 aprile 2019. Nei giorni successivi sarà sempre giallo al mattino e verde nel pomeriggio, fatta eccezione per giovedì 25 aprile, in cui si prevede bollino giallo in mattinata e rosso nel pomeriggio. A tal proposito, ricordiamo il significato dei bollini: quello verde indica traffico normale, giallo significa traffico intenso, mentre rosso è per quello intenso con possibile criticità. Nei casi peggiori c’è anche il bollino nero, in cui le criticità diventano probabili, ma non è il caso del traffico nel ponte di Pasqua.

TRAFFICO PASQUA 2019, I TRATTI CRITICI

Secondo un’indagine condotta da CNA Turismo e Commercio tra venerdì 19 e martedì 23 aprile, con un picco tra sabato e lunedì, si metteranno in viaggio su strade e autostrade italiane ben 14 milioni di vacanzieri. In questi giorni il flusso principale interesserà le autostrade in corrispondenza dei grandi centri, e quindi: A1 Milano-Napoli, A14 Bologna-Taranto, A4 Torino-Trieste, A22 del Brennero e A2/A3 Salerno-Napoli-Reggio Calabria. Saranno trafficate anche le strade urbane o che collegano ai grandi centri. Meglio evitare il Grande Raccordo Anulare di Roma e la Tangenziale di Milano. Venerdì è cominciata la lunga pausa festiva di Pasqua e così il traffico sulle autostrade. Dalle prime ore del mattino sono state registrate code a tratti sull’autostrada A4 tra Venezia e Trieste. Sull’A1 sono stati segnalati diversi principi di code e traffico in rallentamento, ma era prevedibile trattandosi della principale arteria del Paese, quella in genere più interessata negli “esodi” festivi. E così dovrebbe essere anche oggi.

DIVIETI E CONSIGLI

In occasione della Pasqua si estende il calendario del divieto di circolazione per i mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Non potranno circolare oggi dalle 9 alle 16, domani dalle 9 alle 22. Ricordiamo anche che il 15 aprile è terminato il periodo in cui è obbligatorio portare in auto catene da neve o montare pneumatici invernali marcati M+S sulle strade che lo prevedono. Chi monta pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione per le gomme estive di pari misura ha tempo fino al 15 maggio per sostituirli, altrimenti rischia di incorrere in multe salate e di viaggiare in condizioni pericolose. Il consiglio della Polizia agli automobili è di «partire solo dopo aver controllato l’efficienza del veicolo nonché i documenti di guida e le notizie sul traffico». A tal proposito, vi segnaliamo che le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili sul sito del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518) o con le applicazioni per smartphone e il canale Twitter. Ma ci sono anche le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo (pagina 640). Invece per informarsi sullo stato del traffico sulla rete di competenza Anas è possibile usare l’applicazione “Viabilità Anas Integrata” o usare il numero unico 800.841.148 del servizio clienti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA