Cade dal balcone in gita scolastica: 18enne gravissimo/ Trento, si indaga sulle cause

Terribile incidente, quello che ha interessato un giovane studente appena 18enne della provincia di Varese, precipitato dal balcone mentre si trovava in gita scolastica. A riportare l’accaduto è Corriere.it che ha reso note le primissime informazioni in merito alla vicenda che si è consumata poco prima dell’alba di oggi, intorno alla 4.00, presso un albergo a Vigo di Fassa, in provincia di Trento. Prontamente soccorso, il giovane studente si troverebbe in gravissime condizioni, ricoverato all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sul caso sono in corso le indagini per tentare di fare luce sulle dinamiche dell’incidente. Stando ad una prima ipotesi dei carabinieri, non è escluso che il 18enne, alunno di una scuola superiore in gita, stesse tentando di calarsi dal balcone della stanza al terzo piano dell’hotel Dolomiti di Vigo di Fassa, precipitando però rovinosamente. Sul posto, dopo l’allarme, oltre ai militari di Cavalese è intervenuto anche un elicotterò che si è occupato del trasporto in ospedale della giovane vittima.

CADE DAL BALCONE IN GITA SCOLASTICA: GRAVISSIMO

Il 18enne caduto dal balcone era in gita scolastica, in settimana bianca, insieme ad altri studenti della scuola che frequenta, il liceo Sereni di Luino, per il quale era una tradizione annuale. Come riporta Varesenews, ora il giovane è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santa Chiara di Trento dopo un volo dal terzo piano, circa 10 metri. L’impatto con il suolo si è rivelato terribile e numerose sarebbero le lesioni riportate. Le persone, molte delle quali studenti, che si trovavano nella struttura turistica sono già state ascoltate dalle forze dell’ordine che stanno indagando sul fatto anche se da quanto emerso al momento sembra che siano da escludere responsabilità di terzi. In merito alle condizioni del giovane, al momento è in rianimazione in prognosi riservata. Giallo ancora su cosa stesse facendo a quell’0ra sul balcone dell’albergo il ragazzo ora gravemente ferito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA