Roma, esplosione in appartamento/ Decina di sfollati, grave un’anziana di 86 anni

Tanta paura questa notte a Roma, dove si è verificata una tremenda esplosione in una palazzina. Attorno alle ore 2:00, come riferito da tutti i quotidiani nazionali, un boato ha svegliato gli abitanti del quartiere Boccea, periferia ovest della capitale: un appartamento di uno stabile al civico 40 di via Federico Galeotti è stato letteralmente sventrato da una potente deflagrazione. Numerosi i calcinacci finiti in strada, molti dei quali hanno danneggiato le vetture parcheggiate nella via. Stando ad una prima preliminare ricostruzione effettuata dai vigili del fuoco, a provocare l’esplosione sarebbe stata una signora anziana che avrebbe inavvertitamente lasciato aperto il gas, che ha poi saturato le stanze della casa, esplodendo e distruggendo l’abitazione: la donna presente all’interno dell’appartamento non è morta, ma si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni. Subito dopo aver lanciato l’allarme, sul luogo incriminato si sono riversati poliziotti e vigili del fuoco, che si sono messi al lavoro per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio e l’intera zona.

ROMA, ESPLOSIONE IN APPARTAMENTO

Decine le persone che si sono riversate in strade, svegliatesi terrorizzate dopo il boato assordante, e molte di loro sono state costrette a trascorre la nottata altrove, visto che il palazzo dove è avvenuta l’esplosione è stata evacuato per motivi di sicurezza. In corso le operazioni per accertare la gravità del danno e stabilire se il palazzo abbia subito danni pesanti o meno. La strada risulta inoltre essere ancora chiusa e sarebbero tre le auto rimaste danneggiate dopo l’esplosione. La donna anziana rimasta ferita dopo la deflagrazione ha 86 anni e al momento è ancora ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale Sant’Eugenio, in codice rosso. Sul posto, assieme alla polizia e ai vigili del fuoco, anche le pattuglie della Polizia Locale Roma Capitale gruppi Aurelio e Prati. Attesi aggiornamenti nel corso della mattinata.

