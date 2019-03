Frascati, esplosione e incendio in villa/ Morti padre e figlio: fuga di gas?

Paura a Frascati, alle porte di Roma. Erano le 21 circa quando un’esplosione si è verificata all’interno di una villetta a due piani, in via Macchia dello Sterparo 108, nei pressi della linea ferroviaria Fr4 e del laboratorio di fisica nucleare dell’Enea. Stando ad un primo report dei vigili del fuoco, sono due le vittime, mentre una terza è rimasta ferita. Le due persone morte sarebbero il padre di 51 anni e il figlio di 21, residenti nell’abitazione, mentre la persona ferita è la moglie e madre. La 47enne è rimasta leggermente ferita ed è stata soccorsa dal 118. Inizialmente si temeva che all’interno della villetta ci fosse l’altro figlio della coppia, di 17 anni, ma quando si è verificata l’esplosione, con conseguente incendio, non sarebbe stato presente in casa. I soccorritori stanno comunque scavando per verificare se ci siano o meno altre persone coinvolte nel crollo. Intanto si indaga sulle cause dell’esplosione, da cui si è sviluppato l’incendio.

FRASCATI, ESPLOSIONE E INCENDIO IN VILLA: FUGA DI GAS?

Sul posto sono interventi i carabinieri, il personale del 118 e ci sono almeno quattro squadre dei vigili del fuoco. L’esplosione nella villetta a due piani di Frascati avrebbe causato il crollo delle strutture portanti. Tra le ipotesi riguardo le cause dell’esplosione c’è quella di una fuga di gas a cui poi è seguito il rogo. Ai pompieri si sono uniti negli ultimi minuti gli specialisti Nbcr, ma è stato garantito anche l’ausilio del carro Usar per gli edifici crollati. È infatti specializzato nel recupero di persone sotto le macerie. «Alle 21:07 intervento a #Frascati, via Macchia dello Sterparo, per l’esplosione in un villino di due piani: il bilancio è di 2 deceduti e 1 ferito. Intervento squadre #usar #vigilidelfuoco in atto per escludere la presenza di dispersi», il tweet dei Vigili del Fuoco. Tanta la paura ai Castelli Romani per il terribile boato con l’esplosione e l’incendio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la donna rimasta ferita è salva per miracolo. Negli ultimi minuti comunque è stata comunicata l’identità delle vittime: a perdere la vita sono stati Angelo e Mario Bernardini.

#ROMA #ESPLOSIONE – Alle 21:07 intervento a #Frascati, via Macchia dello Sterparo, per l’esplosione in un villino di due piani: il bilancio è di 2 deceduti e 1 ferito. Intervento squadre #usar #vigilidelfuoco in atto per escludere la presenza di dispersi pic.twitter.com/2Sbpy5FWRw — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 23 marzo 2019





