Modena, corpo di donna in un canale: omicidio?/ Albareto, evidenti segni di violenza

E’ giallo in merito ad un ritrovamento choc avvenuto oggi nella periferia di Modena, dove nella mattinata di oggi, domenica 7 aprile, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una giovane donna. Stando alle primissime informazioni trapelate dal quotidiano Il Resto del Carlino, la giovane sarebbe stata rinvenuta nuda in un canale in stradello Toni, un posto in aperta campagna tra Modena e Albareto. Le prime notizia parlerebbero di tutt’altro che un semplice incidente in quanto sul cadavere della vittima sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di una violenza subita. Anche per tale ragione, la prima ipotesi al vaglio degli inquirenti sarebbe proprio quella dell’omicidio. Sul posto è prontamente giunta la squadra mobile della polizia che ha già avviato tutte le indagini del caso per fare luce sull’identità della vittima e chiarire la dinamica di quello che sembra avere tutti i contorni di un terribile delitto.

MODENA, CORPO DI DONNA IN UN CANALE: IPOTESI OMICIDIO

Il corpo nudo rinvenuto oggi nel canale ad Albareto sembrerebbe appartenere ad una giovane straniera. Sul posto è giunta anche l’automedica ma i soccorritori, nonostante le manovre messe in atto nel tentativo di rianimare la vittima, non hanno potuto fare altro se non constatarne il decesso. Agli inquirenti, ora, il compito arduo di chiarire da quanto tempo il cadavere fosse nel canale. Sul posto sarebbe già al lavoro anche la squadra della Scientifica. Secondo le poche informazioni al momento disponibili, a lanciare per primo l’allarme sarebbe stato intorno a mezzogiorno un cittadino del posto che stava portando a spasso il proprio cane. La zona, come spiega ModenaToday, sarebbe piuttosto isolata e secondo quanto riferito dai residenti, pare che l’area sia spesso frequentata da coppie che si appartano proprio nel luogo del ritrovamento del cadavere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA