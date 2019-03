Modena, donna di 50 anni sgozzata in casa/ Sospetti sul nipote: è lui l’assassino?

Tragedia a Modena, dove una donna di 50 anni è stata uccisa a coltellate, pare sgozzata. Secondo le prime notizie, sarebbe stato il nipote di 36 anni a compiere l’omicidio, quindi la donna sarebbe la zia del presunto assassino. Il delitto è avvenuto a Finale Emilia, in un appartamento in vicolo dei Grigioni, nei pressi di piazza Verdi. Sul posto sono accorsi i carabinieri, insieme alla polizia municipale, e il 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Al momento sono poche le indiscrezioni, anche perché è massimo riserbo dei militari dell’Arma che hanno avviato le indagini. Ma secondo quanto riferito da Modena Today, la 50enne sarebbe stata sgozzata dal suo assassino. Si parla infatti di una ferita alla gola. L’allarme, spiega la Gazzetta di Modena, è stato dato dal figlio della donna, sceso in strada per chiedere aiuto ai passanti.

MODENA, DONNA DI 50 ANNI SGOZZATA IN CASA

Il figlio della 50enne è sceso in strada chiedendo a chiunque incontrasse di aiutare la madre, ottenendo subito aiuto. Proprio lui ha trascinato un carabinieri che è arrivato in pochi minuti in piazza Verdi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Modena, era presente anche il presunto assassino, in evidente stato di choc. Quindi potrebbe essere già stato fermato. Ma seguiranno aggiornamenti per chiarire una vicenda che ha contorni ancora poco chiari, a partire dal movente dell’omicidio e passando per la dinamica stessa.

