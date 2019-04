Ubriaca travolge e uccide in auto 26enne: arrestata/ Forlì, vittima su marciapiede

Ha travolto ed ucciso una giovane ragazza di appena 26 anni, mentre era alla guida, ubriaca, della sua auto. E’ accaduto a Forlì, nella mattina di oggi, domenica 7 aprile, poco prima delle 10.00 in via Salinatore. La vittima, originaria di Roma ma trasferitasi da poco tempo nella città romagnola, stava camminando sul marciapiede quando una sua coetanea di Castrocaro ha perso il controllo della sua vettura. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero, la donna al volante avrebbe centrato in pieno un palo della segnaletica che si sarebbe poi abbattuto proprio sulla giovane romana. La 26enne morta sul colpo si chiamava Alina Marchetta, deceduta dopo essere stata colpita alla testa con violenza. La giovane non ha potuto far nulla per evitare il peggio dal momento che la Nissan Micra guidata dalla coetanea è sopraggiunta all’improvviso alle sue spalle.

UBRIACA TRAVOLGE E UCCIDE IN AUTO 26ENNE

Sul posto dell’incidente sono giunti prontamente i soccorritori del 118 di Forlì, insieme agli uomini dei vigili del fuoco ed ai vigili urbani. Nonostante i tentativi di rianimare la 26enne romana, per lei non c’è stato nulla da fare essendo morta sul colpo. La donna alla guida è stata condotta in ospedale dove poi è stata arrestata con l’accusa di omicidio stradale. Dopo essere stata sottoposta all’alcol test è risultato che il suo tasso alcolemico nel sangue era pari a 1,78 g/litro, mentre il limite fissato dalla legge è pari a 0,5 g/litro. Come spiega Fanpage.it, il viale teatro dell’incidente mortale è rimasto chiuso per diverso tempo per permettere il termine di tutte le attività di indagine e permettere la messa in sicurezza dei pali divelti (oltre a quello della pubblica illuminazione stradale anche il palo dell’illuminazione del parcheggio di un ristorante).

© RIPRODUZIONE RISERVATA