Roma, rivolta anti nomadi a Casal Bruciato/ “Case agli italiani, non ai rom”

Dopo le proteste di Torre Maura, rivolta anti nomadi a Casal Bruciato: nuova contestazione a Roma. Come riporta Repubblica, nuovo episodio nella Capitale: una donna con un bambino ha occupato l’abitazione destinata a una famiglia nomade e il messaggio inviato dai manifestanti è chiaro, «date le case agli italiani, noi gli zingari qui non li vogliamo». Nunzia, una residente, ha spiegato ai microfoni del quotidiano: «Quella casa ora l’ha occupata una ragazza con un bimbo di sei mesi, dormiva in macchina. Meglio un’italiana che i rom, ci deve stare lei. I rom non devono tornare o blocchiamo tutto». «L’hanno minacciata di toglierle il bambino, li levassero ai nomadi i bambini. E’ una vergogna. Adesso blocchiamo la strada», la voce di un altro residente, con Casapound scesa in strada per manifestare al loro fianco.

RIVOLTA ANTI NOMADI CASAL BRUCIATO, TENSIONE A ROMA

Roberta Della Casa, presidente M5S del Municipio IV, ha commentato: «Dopo essere stati accolti in questo modo immagino non siano propensi a rientrare. Ora vediamo. Valutiamo se c’è un’alternativa. Si tratta di una famiglia di 5 persone che aveva i requisiti ed era in graduatoria». Munito di megafono, il responsabile romano di Casapound Davide De Stefano ha affermato: «Siamo qui per dare sostegno alla ragazza italiana con un bimbo piccolo. Siamo qui a dare sostegno alle fasce più deboli – ha aggiunto – Siamo venuti a difendere gli italiani. Prima gli italiani!». Si è scatenato il dibattito sui social, anche la Croce Rossa è scesa in campo: «Siamo preoccupati per le discriminazioni contro Rom e Sinti. #casalbruciato Il superamento dei campi richiede l’inclusione abitativa e chi è risultato idoneo all’assegnazione della casa popolare ha il pieno diritto ad usufruirne. Prima l’#Umanità».

